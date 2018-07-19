Sektör toparlanıyor

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde Haziranda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0.2 düşüş gösterdi. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22.4 artarak 119 bin 413 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 20 bin 547 konutla ilk sırada (yüzde 17.2) yer aldı. İstanbul'u, 12 bin 78 konut satışıyla (yüzde 10.1) Ankara, 6 bin 888 konut satışıyla (yüzde 5.8) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 13 konutla Hakkari ve Ardahan, 39 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Kredili satışlar arttı

Bu dönemde banka kredisiyle satılşan ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.3 artarak 47 bin 648'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli (kredili) satışların payı yüzde 39.9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 794 konut ve yüzde 16.4 payla ilk sırada yer aldı.

İlk defa satılan konut sayısı Haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.6 artarak 57 bin 64'e yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışları, Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 2 bin 60 oldu. Bu alanda ilk sırada 764 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 525 satışla Antalya, 117 satışla Bursa, 83 satışla Ankara ve 74 satışla Yalova izledi.

Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 315 konut satın aldı. Bu ayda İran vatandaşları 228, Rusya Federasyonu vatandaşları 169, Afganistan vatandaşları 139, Suudi Arabistan vatandaşları 110 konut edindi.

Durgunluğun nedeni yüksek faiz

Yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 1.3 düşerek, 654 bin 363'ten 646 bin 32'ye geriledi. Bu arada KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Konut alıcısı ve yatırımcılar, yüzde 0.98 faiz oranına ek sunulan yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim fırsatını iyi değerlendirdi ve özellikle kredili konut satışlarında artış yaşandı" dedi. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da faiz oranının gayrimenkul sektöründeki durgunluğun ana sebeplerinden biri olduğunu kaydetti.