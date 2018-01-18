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Senetlere de karekod geliyor

"Karekodlu çek uygulamasıyla çeke olan güvensizlik kalktı. Çeke itibar geldi" diyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

18 Ocak 2018 Perşembe 15:16
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Senetlere de karekod geliyor

"Karekodlu çek uygulamasıyla çeke olan güvensizlik kalktı. Çeke itibar geldi" diyen Tüfenkci şunları söyledi: "2017 sonu itibariyle baktığımızda karşılıksız çek oranı 2.2'ye düştü. 2017 yılında karekodlu çek sisemi sayesinde karşılıksız çek oranı bir önceki yıla göre yüzde 38 azaldı. Karşılıksız çeki çıkan bir vatandaşın son 12 ayda yüzde 80'inde bir adet daha çekinin karşılıksız çıktığını görüyoruz. Şu anda karşılıksız çıkan çekleri vatandaşlar sorgulatsaydı bunun da önüne geçilebilir ve oranı daha aşağılara çekebilirdik. Karekodlu senet ve bono konusunda da bankalar birliğiyle birlikte çalışıyoruz. Bunun mümkün olabileceğini gördük. Bu çalışmaları arkadaşlarımız hızlandırdı, 2018 yılı içerisinde bu çalışmaları bitirebileceğimizi düşünüyoruz."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SenetçekBülent TüfenkçiKarekodlu çek
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