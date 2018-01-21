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Seracının derdi de maliyetler

Türkiye'de seralarda 365 gün üretim yapılıyor. 2007’de 5 milyon ton olan sera üretimi 2016’da 7.2 milyon tona yaklaştı. Sera tarımı yapanların karşılaştığı en büyük sorunu, yüksek maliyetler teşkil ediyor

21 Ocak 2018 Pazar 18:35
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Seracının derdi de maliyetler

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Türkiye'de sera tarımında üretimi kesintisiz 365 güne çıktı. Türkiye'de ilk seracılık denemeleri 1940’lı yıllarda Antalya’da başladı.

Seracılık 1960’lı yıllardan itibaren plastiğin örtü malzemesi olarak kullanılmaya başlanmasıyla hızlı bir gelişme dönemine girdi. 1960’da 15 bin dekarı biraz üzerinde olan örtü altı tarım alanı, 1985’te yaklaşık 200 bin dekara, 2007’de 494 bin dekara, 2016’da 692 bin dekara ulaşmıştır.

2007’de 5 milyonu çok az geçen üretim, 2016’da yüzde 41.8 artışla 7 milyon 165 bin tona ulaştı. Gerek alan gerek üretim artışında modern seraların kurulması, yayla seracılığının yaygınlaşması, tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaşmaya başlaması, üzüm, kayısı, şeftali, erik gibi türlerin de örtü altında yetiştirilmeye başlanması etkili oldu.

Yüzde 78.5’i üç ilde

İklim koşullarının uygun olması nedeniyle örtü altı yetiştiriciliği daha çok Akdeniz, Ege ve Marmara kıyı şeridinde yoğunlaşıyor. Toplam 692 bin dekar örtü altı tarım alanının yüzde 38.8’i Antalya ilimizde bulunuyor.

Antalya’yı yüzde 24.2 ile Mersin, yüzde 15.5 ile Adana izliyor. Örtü altında yetiştirilen ürünün yüzde 94.1’ini sebzeler, yüzde 5.9’unu meyveler teşkil ediyor.

2016 yılında 35 çeşit sebzenin yetiştirildiği örtü altında 6 milyon 743 bin ton sebze, 422 bin ton meyve üretildi. Sebze üretimin yüzde 53.6’sını domates, yüzde 16’sını hıyar, yüzde 10.4’ünü karpuz, yüzde 8.9’unu biber, yüzde 4.3’ünü de patlıcan oluşturuyor.

Meyve üretiminin ise yüzde 59.7’sini muz, yüzde 39.8’ini çilek teşkil ediyor. Ayrıca, üzüm, kayısı, erik ve şeftali üretimi de yapılıyor.

Türkiye'de üretilen 8 milyon 581 bin ton sofralık domatesin yüzde 42.1’i, 1 milyon 812 bin ton hıyarın yüzde 59.5’i, 3 milyon 929 bin ton karpuzun yüzde 17.9’u, 2 milyon 458 bin ton biberin yüzde 24.5’i örtü altında üretilmekte.

En büyük sorun maliyetler

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, örtü altı yetiştiriciliğinin ülkemiz ve üreticilerimize olan katkısının daha da artırılabilmesi bakımından yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Maliyetler düşürülerek işletmelerin rekabet gücü artırılmalıdır. Mülkiyet sorunu çözülmelidir.

 Özellikle son yıllarda örtü altı yetiştiriciliğim yoğun olarak yapıldığı Antalya ve Mersin illerimizde arka arkaya yaşanan fırtına, sel, dolu gibi doğal afetler üretimi daha da zor bir hale getirmiştir.

Üreticilerimizin uğradığı kaybın telafi edilebilmesi bakımından seracılıkta sigortalanma oranının artırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır."

Anahtar Kelimeler:
TarımÜretimSeraTürkiyeMaliyetler
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