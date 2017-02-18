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Seramik fabrikasına 40 milyon Euro yatırdı

Kurulduğu 2004 yılından itibaren dünyanın önde gelen şirketlerinin temsilciliğini yürüten ve kendi markasıyla yurt dışında imal ettirdiği ürünleri Türkiye piyasasına sunan Decovita Seramik, ithalatçı kimliğinden üretici konumuna geçti.

18 Şubat 2017 Cumartesi 17:17
Seramik fabrikasına 40 milyon Euro yatırdı

İlk etapta yıllık dört milyon metrekare yer ve duvar seramiği üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Decovita Seramik Kurucu Ortağı Ercan Uyan, “İki yıl içinde 10 milyon metrekare üretim yapmayı planlıyoruz. Bu süreçte, hem halihazırda tüm Türkiye’ye yayılmış olan bayi ağımızı genişleteceğiz hem de yurt dışı pazarına giriş yapacağız” diye konuştu. 2016 yılında Bilecik’teki Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde 40 milyon Euro’luk yatırımla kurulan fabrikada 260 işçi çalışıyor. 

EKONOMİ SERVİSİ
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