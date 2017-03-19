'Serbest piyasa' dönemi bitti

G20 Zirvesi bu yıl Almanya'da düzenlenecek. Bu maksatla Almanya'nın baden-baden şehrinde maliye bakanları bir araya geldi. Ancak buluşmadan 1980 yılından bu yana küresel ekonomiyi esareti altına alan 'serbest pazar' ekonomisine yönelik bir vurgu çıkmadı.

Bu duruma ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Önce Amerika' diyen korumacılık politikalarının yol açtığı belirtiliyor. Zirve bildirisine içinde Çin'in de olduğu birçok ülke serbest ticaret vurgusunun konulmasını isterken ABD buna karşı çıktı.

O yüzden maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katıldığı toplantıya, delegasyonların bu konuda yaptığı ısrarcı tartışmaların damga vurduğu aktarıldı. Kanada ve toplantı başkanı Almanya'nın arabulucuğuyla bildiride fikir birliği sağlandı.

ABD'ye Japonya destek verdi





Önceki toplantı bildirisinde korumacılığa karşı çıkılması gerektiği maddesi eklenmişken bu bildiride sadece, "Ticaretin ekonomilerimize yaptığı katkıyı güçlendirmek için çalışıyoruz" ibaresi konuldu. Ticaret konusunda maliye bakanları ve merkez bankası başkanları hayati bir önem taşımazken en azından aynı görüşte olmaları ülkelerin aynı anlayışta buluştuğunu vurguluyor.

Ancak bu toplantıda ticaret konusunda net bir duruş sergilenememesi, bu konunun Temmuz ayında düzenlenecek G20 liderler zirvesine taşınmasına yol açacak. Financial Times'ın haberine göre özellikle Çin temsilcileri, bildiride korumacılığa karşı bir dil olması yönünde ısrar ederken karşı cephede ABD'ye Japonya destek verdi.

Toplantıda yaşanan atmosfer Cuma günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Amerikalı lider Trump arasında yaşanan toplantının da bir yansıması gibiydi. Trump, Merkel'e Avrupa ile birçok anlaşmada adil bir şekilde davranılmadıklarından ötürü şikâyet etmişti.

HABER MERKEZİ