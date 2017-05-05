Seyahate 28.3 milyar lira harcadık

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı ve 4. çeyreğe ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 467 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.3 azalarak 10 milyon 688 bin olarak gerçekleşti.

Yıllık değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 3.9 azalarak 68 milyon 450 bin olarak gerçekleşti.

Ortalama 371 lira harcandı

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde seyahate çıkanlar, 74 milyon 786 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 371 lira oldu. Söz konusu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 2.9 artarak 605 milyon 608 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 2016'da 8.8 gece, seyahat başına ortalama harcama ise 410 lira oldu. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, söz konusu çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.5 artarak 3 milyar 968 milyon 113 bin lira olarak gerçekleşti.

Geçen yıl, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam harcama, bir önceki yıla göre yüzde 14.8 artarak 28 milyar 33 milyon 83 bin lira oldu. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 95.9'unu 3 milyar 807 milyon 2 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 4.1'ini ise 161 milyon 111 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde yurt içi turizm harcamasının yüzde 91.1’ini 25 milyar 542 milyon 766 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 8.9’unu ise 2 milyar 490 milyon 316 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu.