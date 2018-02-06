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Seyahate rekor harcama

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 804 bin kişi seyahate çıktı, toplam seyahat harcamaları 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 16.1 artarak 17 milyar 831 milyon 201 bin lira oldu

06 Şubat 2018 Salı 18:25
Seyahate rekor harcama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2017 dönemine ilişkin  "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2017'nin Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyreğinde seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2016'nın aynı çeyreğine göre yüzde 0.1 artarak 33 milyon 16 bin olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde seyahate çıkanlar 357 milyon 298 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 10.8, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 540 lira oldu.

Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 804 bin kişinin seyahat harcamaları, 2017'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.1 artışla 17 milyar 831 milyon 201 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yapıldı.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
İkametSeyahatHarcama2016
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