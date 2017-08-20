SGK, Doğu'yu mercek altına aldı Kayıt dışı istihdamla mücadeleye aralıksız devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu kapsamda sosyal güvenlik denetmeleri eliyle çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Duman, 2014'ten bu yana sigortasız eleman çalıştırdıkları için işletmelere 500 milyon liraya yakın ceza kesildiğini aktardı.

20 Ağustos 2017 Pazar 17:48 Bu haber kez okundu.