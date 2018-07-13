Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89898
ALTIN
193.374
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4084
EURO
5.6556

Siber korsanlardan rekor soygun

Siber korsanlar, Güney Amerika ülkesi Şili’deki Şili Bankası’na sızarak Haziran ayı içinde 10 milyon dolarlık bir fonu ele geçirdi

13 Temmuz 2018 Cuma 17:43
Siber korsanlardan rekor soygun

Saldırının farkedilmesiyle birlikte önlem olarak ülke çapındaki 9 bin bilgisayarın bağlantısı kestirildi. Ülkenin finans otoriteleri, bu saldırının ardından yeni bir siber güvenlik planı oluşturmaya karar verdi. Saldırıdan sonra finans sektörü yetkilileri ve Şili Maliye Bakanlığı, olayı analiz etmek ve gelecekteki siber güvenlik olaylarıyla mücadele edebilmek için bir eylem planı oluşturmak üzere toplandı. Saldırganlar zararlı yazılımları önce birer yem olarak konumlandırdı. Şili basınında yer alan haberlere göre, ‘Malware Swapq’ olarak tanımlanan ve banka sistemlerinin düzgün çalışmasını önleyen bu zararlılar, saldırganların SWIFT aracılığıyla düzmece işlemler yaparak bu kaynakları Hong Kong’daki bir banka hesabına aktarmalarını sağladı. EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tavuk etinde pazar sıkıntısı büyüyor
Tavuk etinde pazar sıkıntısı büyüyor
Dünya Kupası’nda bilet fiyatları uçtu
Dünya Kupası’nda bilet fiyatları uçtu
e-ticaretin 10 püf noktası
e-ticaretin 10 püf noktası
Savunma ihracatına Atak dopingi
Savunma ihracatına Atak dopingi
Kapadokya'da turizm toparlandı
Kapadokya'da turizm toparlandı
Çırağan'da rekor bütçeli Hint düğünü
Çırağan'da rekor bütçeli Hint düğünü
Tavuk etinde pazar sıkıntısı büyüyor
Tavuk etinde pazar sıkıntısı büyüyor
Her 5 gazeteciden biri işsiz
Her 5 gazeteciden biri işsiz
Dünya borsaları eriyor
Dünya borsaları eriyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim