Siber saldırılar baş belası

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Küresel danışmanlık kuruluşu Deloitte’ın 2017 Öngörüleri Raporu’na göre siber saldırılar 2017 yılında da başta bankalar olmak üzere şirketlerin korkulu rüyası olacak.

Ayda ortalama bir terabit boyutlarında olmak üzere toplamda 10 milyonun üzerinde saldırının yaşanması ve saldırıların saniyede 1.25 ile 1.5 Gbit boyutunda olması bekleniyor. DDoS tehdidindeki bu artışa, büyük çoğunlukla internete bağlı klima, fırın gibi cihazlarının artması ve bu cihazlara ulaşarak daha büyük saldırıların üretilmesine izin veren kötü amaçlı yazılımlara internetten ulaşılabilmesi sebep oluyor.

Biometrik güvenlik milyarlara ulaşacak

2017’de parmak izi okuyucu özelliğe sahip cihazların 2017’de ilk defa bir milyara ulaşması bekleniyor.

Her aktif sensörün günde ortalama 30 kez kullanılacağı ve yıl sonuna kadar toplamda 10 trilyon işleme ulaşacağı tahmin ediliyor.

Tablet satışları gerileyecek

2017 yılında tablet satışlarının, 2016’daki 182 milyon seviyesinden yaklaşık yüzde 10 azalarak 165 milyon ile sonlanması bekleniyor.

Bu durum, tabletler için çıkılabilecek en yüksek zirveye halihazırda ulaşıldığını gösteriyor.

Her aktivite için tercih edilen cihaz sayısı ülkelerin kullanım alışkanlıklarına göre değişse de TV, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar tabletin önünde yer alıyor.

Dijital navigasyonda kapalı mekân dönemi

2022’den itibaren insan veya makinelerin dijital navigasyon kullanımının en az dörtte birinin kapalı alan yönlendirmesi içermesi bekleniyor.

İnsanları ve nesnelerin konumunu kapalı alanlarda belirlemek şüphesiz dönüştürücü bir özellik olacak ve kamu, iş dünyası ve tüketiciler üzerinde pek çok etki yaratacak.