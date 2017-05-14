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Siber saldırılarda Türkiye de hedefte!

Siber Güvenlik Şirketi FireEye, 2016 yılı Siber Tehditler Raporu’nu yayınladı. “Kusursuz bir fırtına Avrupa'yı vurmak üzere mi?” başlığı ile yayınlanan rapor, Türkiye ile ilgili dikkat çekici istatistikleri ortaya koydu

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Siber saldırılarda Türkiye de hedefte!

Siber Tehditler Raporu’na göre, geçtiğimiz yıl Avrupa’ya düzenlenen siber saldırıların yüzde 77’sinin hedefinde Türkiye vardı. Türkiye’nin dahil edilmediği ülkeler sıralamasında ise Almanya yüzde 19’luk oran ile ilk sırada yer aldı. Bu dönemde siber saldırılar yoğun olarak hükümetleri hedef aldı. Raporda siber saldırıları gerçekleştirenlerin özellikle altyapılar, üretim tesisleri, enerji santralleri, havacılık sistemleri ve ulaştırma şebekelerini hedef aldığı belirtildi. Geçen yıl sadece Belçika ve Avusturya’da gerçekleşen 2 siber saldırının 2 ülkeye maliyeti ise 100 milyon Euro’yu buldu. EKONOMİ SERVİSİ

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