Siber suç piyasası vurgun peşinde

AHMET SAFA TERZİ İSTANBUL

Kişisel veriler, kişilerin kendileri için büyük değere sahip... Dünyada milyarlarca insanın bu tarz verileri var ve kullanıcılar bunları paylaşırken güvenliğe dikkat ediyor. Ülkeler çıkardıkları yasalar ile kişisel verilerin güvenliğini garanti altına almaya çalışıyor. Ancak yine de sanal saldırganların ele geçirdiği kişisel veriler ile ilgili hemen hemen her gün yeni haberler ortaya çıkıyor. Peki, bu kişisel verilerin gerçek değeri ne? Çalıntı bilgilerin satıldığı dünyaya girildiğinde bu verilerin satış fiyatlarının veri türüne, hacmine ve kime ait olduğuna göre değiştiği görülüyor.

Kredi kart bilgileri: Yapılan bir araştırmaya göre kredi kart numaraları yaklaşık 0.50 dolara satın alınabiliyor. Eğer bu bilgiler içerisinde kart kullanıcısının ismi ve PIN numarası varsa fiyatlar 2-2.50 dolara kadar yükselebiliyor.

Yahoo hesapları: 2013 yılında, Yahoo hesaplarının çalınması muhtemelen tarihin en büyük siber hırsızlık olaylarından birisiydi. Çeşitli kaynaklara göre o yıl, bir milyar civarında hesap bilgisi çalındı. Bu verilerin üç kopyası, kopya başına 300 bin dolara yani toplamda yaklaşık 1.1 milyon TL'ye satıldı. Banka hesapları: Bu bilgilerin fiyatı ise daha yüksek oluyor. Geçen yıl, bir kişi bir banka hesap bilgilerini 10 dolara satarken yakalandı. Bu hesabın içinde ise yaklaşık 500 dolar arasında bir miktar bulunuyordu. Araştırmaya göre içerisinde 20 bin dolara kadar para bulunan bir banka hesabına ait bilgilerin satış fiyatı ise 70 dolara kadar yükselebiliyor. Tabii bu hesapların tüm bilgileri varsa… Normal banka bilgilerinin satış fiyatı ise 1 doların altına kadar düşebiliyor. Tıbbi kayıtlar: Bu veriler ise şu an değerli veriler gibi görünüyor. Tek bir kişinin tıbbi kayıtlarının fiyatı 10 ila 20 dolar arasında değişiyor. Görünen o ki suç dünyasında söz konusu sağlık olduğunda fiyatlar finansal bilgilerden de daha yüksek olabiliyor. Tıbbi kayıtlara istihbarat teşkilatlarının yanı sıra ilaç ve sigorta şirketleri ilgi gösteriyor.