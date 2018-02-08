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Sigaranın maliyeti 1 trilyon euro

Sigara ve tütün ürünlerini kullananların dünya ekonomisine toplam maliyeti 1 trilyon Euro’ya yakın. Bu rakama sigaraya ödenen paranın yanında, tedavi masrafları ve iş kayıpları da dahil

08 Şubat 2018 Perşembe 16:54
Sigaranın maliyeti 1 trilyon euro

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre sigara içen ya da tütün çiğneyenlerin ekonomiye maliyeti 950 milyar Euro. Sigara tüketiminin yol açtığı hastalıkların tedavisi sonucu oluşan maliyet ve hastalıklar nedeniyle yaşanan iş kayıplarının yol açtığı verimlilik kaybının dikkate alındığı WHO araştırmasında erken yaşta ölen tiryakilerin tüketim ve yatırım kayıpları da hesaplandı. Açıklamada, "Ölümlerin dolaylı yoldan sebep olduğu maddi kayıp çok yüksek" denildi. Türkiye tütün mamulleri tüketiminin azaldığı ülkeler arasında. 1990'da her gün sigara içenlerin nüfusa oranı yüzde 30.2 iken, bu oran 2015'te yüzde 22.9'a geriledi. Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Tütün Atlası'na göre Türkiye'deki erkeklerin yüzde 31'i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bu, Kuzey Kore'nin ardından dünyada en yüksek ikinci oran. Kadınlardaki oran ise yüzde 12. 

Sigara kalpten götürüyor

Sigara kaynaklı ölümlerde başı çeken kanser değil, kalp hastalıkları. Sigara nedeniyle yaşanan erken ölümlerin yüzde 48'i kalp hastalıkları nedeniyle meydana geliyor. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde sigara içenlerin sayısının 1 milyar 100 milyon olduğunu tahmin ediyor. Bu sayıya ek olarak yaklaşık 346 milyon kişi de tütün çiğniyor.

Yılda yaklaşık 6 milyon insan tütün ürünlerinin yol açtığı zararlar yüzünden ölüyor. Bunlardan 600 bininin pasif içici olduğu tahmin ediliyor. Bu arada nikotin bağımlısı yetişkinlerin yüzde 90’ının sigaraya ergenlik döneminde başladığını belirten uzmanlar, ergenlik döneminin sigaraya başlamada en riskli dönem olduğuna dikkat çekiyor. Türk Toraks Derneği (TTD) adına açıklama yapan TTD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Dr. F. Çağla Uyanusta Küçük de, “Sigara paketi bir çeşit taşınabilir reklam panosudur. Dünyada her yıl tütün ve tütün ürünlerine bağlı 7 milyon ölüm olduğu biliniyor. Dünyanın en kanlı savaşı olarak bilinen 2. Dünya Savaşı’nda ölen kişi sayısı, 7-8 yılda tütün ürünlerinden ölen kişi sayısı kadardı, yani 40-50 milyon kişi. İşte sigaranın parlak ve akıl çeldirici paketi kaldırıldığında altından bu acı gerçek çıkar. Sigarada düz pakete geçerek tüketimi azaltabiliriz” dedi.
 

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SİGARADünya Sağlık ÖrgütüWHOEkonomiTürkiyeTÜTÜN
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