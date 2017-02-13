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Sigaraya 256 milyar lira harcandı

TAPDK'nin verilerine göre, sigaraya 2006-2015 yılları arasında 256.7 milyar lira harcandı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 17:47
Sigaraya 256 milyar lira harcandı

 Türkiye’de 2006-2015 yılları arasında sigaraya 256,7 milyar lira harcanırken, iç piyasada bir trilyon adedin üzerinde sigara satışı gerçekleşti. Tütün ve Alkol Piyasa Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerine göre, sigara paketlerinin üzerindeki uyarı yazılarının uygulamaya başlandığı 2010 yılında, Türkiye'de sigara tüketimi yüzde 15 azaldı.

2015 yılına kadar aynı seviyede devam eden sigara tüketimi tekrar artışa geçtiği kaydedildi. Medya takip kuruluşlarından Ajans Press, sigara konulu medya araştırmasında 2006-2015 yılları arasında, sigara konulu 357 bin haber tespit etti. Medyaya yansıyan haberler incelendiğinde sigara en çok zam ve kaçakçılık haberleriyle anıldı.

Özellikle her yeni yıl öncesi kaçakçılık ve zam haberleri medyanın gündem maddelerinden biri olurken, televizyonda yayınlanan kamu spotları ise reklamlardan fazla ilgi gördüğü belirtildi.

İHA

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Sigaraya 256 Milyar Lira Harcandı
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