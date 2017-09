Sığınmacılara teknoloji desteği

Birleşmiş Milletler'in dünyada yoksulluğu ortadan kaldırmaya ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamaya yönelik başlattığı sürdürülebilirlik platformu Global Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi), Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmalarından dolayı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nu ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ öncüsü seçti. Terzioğlu, 10 isimden oluşan listeye Türkiye’den giren tek isim oldu.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell olarak çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak için her zaman sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiklerini dile getirerek, "İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Suriye’den göç eden kardeşlerimize de destek olmak için çeşitli projeler geliştirdik. Bugün Türkiye’de misafir ettiğimiz 3 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimizin dil öğrenimi başta olmak üzere sosyal çevreye entegrasyonunu sağlamaya yönelik her türlü ihtiyacı gidermek için hayata geçirdiğimiz projelerde, her bir Turkcell çalışanının gayreti, alın teri ve emeği vardır" dedi.

500 bin kişiye umut oldu

Turkcell, Merhaba Umut uygulamasını Terzioğlu’nun geçen yıl BM Genel Kurul haftasında Birleşmiş Milletler Özel Sektör Forumu’nda yaptığı konuşmasıyla tanıtmıştı. Bir yıl sonra aynı platforma, 500 binden fazla 'Merhaba Umut' kullanıcısının hayatlarında fark yaratarak ve bu başarı hikayesiyle dünyaya ilham vererek döndü. 'Merhaba Umut' mobil uygulaması, Türkiye’de yaşayan 3 milyondan fazla Suriyeli mültecinin karşı karşıya kaldığı iletişim duvarını kaldırarak hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Tüm operatörlerin Suriyeli müşterilerine hizmet veren ve dünyada bir ilk olan uygulama sayesinde, anadili Arapça olan kullanıcılar, Türkçede en çok kullanılan kelime ve ifadeleri hem sesli hem de yazılı olarak öğrenebiliyor. Dil öğrenimi özelliğinin yanı sıra, Türkçe-Arapça ve Arapça-Türkçe anında sesli tercümeden de faydalanabiliyor. Uygulama; kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı, sağlık hizmetlerine nasıl ulaşılacağı gibi lokasyon bazlı yönlendirmeler de sunuyor. EKONOMİ SERVİSİ