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Sigortacılar 21 milyar lira tazminat ödedi

Sigorta sektörünün üstlendiği tazminat miktarı, yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine göre, yüzde 22 artışla 21 milyar liraya ulaştı.

20 Aralık 2017 Çarşamba 16:16
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Sigortacılar 21 milyar lira tazminat ödedi

Sigorta sektörünün üstlendiği tazminat miktarı, yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine göre, yüzde 22 artışla 21 milyar liraya ulaştı. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) açıklamasına göre, sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda yüzde 10.4, hayat sigortaları branşında ise yüzde 49.2, ortalamada da yüzde 14.9'luk büyüme kaydetti.

Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 28.4 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 5 milyar TL olurken, sektörün toplam prim üretimi 33.4 milyar liraya ulaştı. Hayat dışı prim üretiminin hayat sigortaları prim üretimine göre daha düşük artmasında, üretimde büyük payı olan trafik branşındaki tavan fiyat uygulamasının etkisi oldu. Hayat branşında yaşanan büyümede ise banka kredi hacmindeki genişleme önemli rol oynadı. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 143.8 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 20 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sektörün üstlendiği tazminat miktarı da yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine göre, yüzde 22 artışla 21 milyar liraya ulaştı. Şirketlerin toplam net dönem kârı 2.7 milyar TL olarak gerçekleşirken, bilanço kârının 1.2 milyar lirası hayat dışı şirketlerin, 1.5 milyar lirası da hayat ve emeklilik şirketlerinin elde ettiği bilanço kârı şeklinde gerçekleşti. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı sayısı 8 Aralık itibariyle 6.9 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dahil 75.9 milyar liraya ulaştı. AA

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SiortaHayat SigortasıPrimTürkiye Sigorta BirliğiTSBTrafikBireysel Emeklilik Sistemi
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