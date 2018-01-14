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Şimşek 'sıcak para' turunda

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarıyla görüşmelerde bulunmak üzere İngiltere'ye gitti.

14 Ocak 2018 Pazar 14:55
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Şimşek 'sıcak para' turunda

Şimşek, bugün Londra'da gerçekleştirilecek yatırım toplantılarında, toplamda 20-25 trilyon dolarlık varlık yöneten fonların yöneticileri ve temsilcileriyle bir araya gelecek.

 İki günlük toplantılar çerçevesinde Şimşek, 100'ün üzerinde yatırımcıya büyüme başta olmak üzere Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeleri ve yapılan reformları aktaracak.

Ülkede yatırımcılara sağlanan teşvik ve fırsatlar hakkında bilgi verecek Şimşek, Türkiye'nin neden yatırımlar için cazip bir ülke olduğunu katılımcılara anlatacak.

Türkiye'nin döviz kurlarında istikrarı koruyabilmesi 2018 yılında yaklaşık 200 milyar dolarlık sıcak para girişine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Mehmet şimşekLondraIngilterePara
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