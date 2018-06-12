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Şimşek Türkiye'nin dış borcunu açıkladı

Küresel dış borç verilerine bakıldığında dünyadaki hükümetlerin toplam borcu her geçen sene giderek artıyor. Bu listelerde ekonomisi gelişmiş ülkeler ilk sıralarda yer alıyor. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Türkiye’nin dış borç rakamına ilişkin verilerini açıkladı.

12 Haziran 2018 Salı 14:05
Şimşek Türkiye'nin dış borcunu açıkladı

Bunun en büyük sebebi ekonomisi güçlü olan ülkelerin uluslararası piyasalarda borç edinmelerinin çok daha kolay olması. Ülkelerin dış borç alma kredisi, toplam borç miktarının o ülkenin gayri safi milli hasılasına olan oranına bakılarak belirleniyor.

Ortaya çıkan yüzdelik oran ne kadar küçükse, ülke o kadar az riskli kabul ediliyor. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’nin yaklaşık 20 trilyon Dolar borcu bulunurken, onu İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda takip ediyor.

Türkiye ise nispeten düşük borçlu ülkeler sınıfında yer almasına rağmen son iki senede dış borcunun büyük oranda artmasıysa dikkat çekiyor.

Türkiye, Finlandiya ve Yunanistan'ın ardından en çok dış borcu olan ülkeler listesinde 26. sırada yer alıyor. Türkiye'yi Portekiz, Meksika ve Güney Kore takip ediyor. Türkiye’nin 2015 yılı itibariyle toplam dış borcu 405 milyar Dolar civarındaydı.

Ancak geçtiğimiz haftayı 4.65 Lira seviyesinden kapatan Dolar kuru için konuşan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Türkiye’nin dış borç rakamına ilişkin verilen 453 milyar Dolar rakamının doğru olduğunu söylemişti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBorçHÜKÜMETMehmet şimşek
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