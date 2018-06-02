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Singapur birinci Türkiye 48. sırada

World Economic Forum’un yayımladığı The Global Information Techonology Report’da yer alan Network Readinees Index verileri, ülkelerin bilişim teknolojilerine ne kadar entegre olduklarını gösteriyor

02 Haziran 2018 Cumartesi 18:01
Singapur birinci Türkiye 48. sırada

Bilişim teknolojilerinin sağladığı olanakları kullanmaya ne kadar eğilimli olunduğunun da değerlendirildiği araştırmada ülkelere 1 ile 7 aralığında puan veriliyor. Ülkeler; teknolojik gelişime uygunluk, yeni eğilimlere hazır olma, teknolojiyi kullanma ve teknolojinin sosyo-ekonomik etkileri olmak üzere dört ana kategoride sıralanıyor.

Dijital devrimin yenilikçiliğin doğasını değiştirdiğine vurgu yapılan raporda Singapur, 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Finlandiya’nın ikinci, İsveç’in üçüncü sırada olduğu listenin sonuncusu Çad. Türkiye ise 4.4 puanla 48. sırada.
COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

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