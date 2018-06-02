Singapur birinci Türkiye 48. sırada

Bilişim teknolojilerinin sağladığı olanakları kullanmaya ne kadar eğilimli olunduğunun da değerlendirildiği araştırmada ülkelere 1 ile 7 aralığında puan veriliyor. Ülkeler; teknolojik gelişime uygunluk, yeni eğilimlere hazır olma, teknolojiyi kullanma ve teknolojinin sosyo-ekonomik etkileri olmak üzere dört ana kategoride sıralanıyor.

Dijital devrimin yenilikçiliğin doğasını değiştirdiğine vurgu yapılan raporda Singapur, 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Finlandiya’nın ikinci, İsveç’in üçüncü sırada olduğu listenin sonuncusu Çad. Türkiye ise 4.4 puanla 48. sırada.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL