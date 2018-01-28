Sınır kapılarında tır kuyruğu

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu. Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 7 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 500, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 300 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

AA