Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120702
ALTIN
162.952
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3062
EURO
4.6608

Sınır kapılarında tır kuyruğu

Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu

28 Ocak 2018 Pazar 18:44
Sınır kapılarında tır kuyruğu

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu. Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 7 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 500, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 300 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
AA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaTIREdirneYoğunluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üzümde üretim iyi ihracat kötü
Üzümde üretim iyi ihracat kötü
'WhatsApp arkamızdan koşacak'
'WhatsApp arkamızdan koşacak'
Mobil uygulama pazarı hızla büyüyor
Mobil uygulama pazarı hızla büyüyor
6 TL'lik benzin doları solladı
6 TL'lik benzin doları solladı
Tencent Shanghai'da 'kasiyersiz' mağaza açtı
Tencent Shanghai'da 'kasiyersiz' mağaza açtı
Cape Town’da su yasağı
Cape Town’da su yasağı
'Süt krizi kapıda'
'Süt krizi kapıda'
UNESCO'da politik oyunlar da dönüyor
UNESCO'da politik oyunlar da dönüyor
Türk ilaç sektörü teslim bayrağını 1839'da çekti
Türk ilaç sektörü teslim bayrağını 1839'da çekti

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim