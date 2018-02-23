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Sınır ötesi e-ticaret ile büyüyecek

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden Aras Kargo, 2018 yılında yaklaşık yüzde 20 büyümeyi planlıyor.

23 Şubat 2018 Cuma 16:53
Sınır ötesi e-ticaret ile büyüyecek

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden Aras Kargo, 2018 yılında yaklaşık yüzde 20 büyümeyi planlıyor. Büyüme stratejisini dijitalleşme üzerine kurgulayan şirket, yönünü sınır ötesi e-ticaret müşterilerine çevirdi. Geçtiğimiz yıl dünya e-ticaret devi Alibaba ile anlaşan Aras Kargo, toplam 12 bin çalışan, 4 binden fazla araç ve 29 transfer merkeziyle günde yaklaşık 500 bin gönderi taşıyan Aras Kargo, 2017 yılını 1 milyar TL’nin üzerinde ciro ile tamamladı.

Gelecek dönem hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, şunları söyledi: “Türkiye'nin en geniş erişim ağına sahip taşımacılık kuruluşuyuz. Büyüme hedeflerimiz ve artan iş hacmimiz doğrultusunda beyaz yakada yaklaşık 80, mavi yakada ise yaklaşık 650 kişilik yeni istihdam yaratmayı hedefliyoruz.

Ayrıca, e-ticaret sektörünün mevcut büyüme potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek için teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarımıza da ara vermeden devam ediyoruz. 2020’ye kadar, Ankara, İstanbul Anadolu, İzmir ve Bursa gibi beş büyük ilimizde 30 milyon Euro yatırım ile 5 büyük teknolojik transfer merkezini daha hizmete sunma planımız var. Böylece kapasite ve verimlilik artışının yanı sıra daha fazla tasarruf sağlayacağız. Daha fazla müşteri memnuniyetini artıran çözümler sunacağız.” EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
E-ticaretEkonomiTürkiyeAras Kargo
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