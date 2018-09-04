Şirketler borç yapılandırma yarışında

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre banka dışı şirketlerin net döviz açık pozisyonu Eylül ayında 215.9 milyar dolara ulaştı. Döviz kurlarında yaşanan yükseliş, özellikle döviz borcu olan şirketleri etkiledi.

Söz konusu şirketlerin TL cinsinden borçları yıl başına göre neredeyse ikiye katlandı. Kurdaki oynaklık başlamadan önce Yıldız Holding ile Doğuş Grubu bankalarla masaya oturmuştu. Yıldız Holding anlaşma sağlarken, Doğuş Grubu henüz süreci tamamlayamadı.

Yıldız Holding CFO'su Mustafa Tercan Mayıs ayında yaptığı açıklamada toplam 7 milyar dolarlık borcun 5.5 milyar dolarlık kısmı için bankalarla anlaşmaya varıldığını söylemiş ve 500 milyon dolar ara ödemeyle toplam borcun azaltıldığını belirtmişti. Doğuş Grubu, 2.3 milyar Euro'luk borcunu yapılandırmak için çaba sarfediyor.

Borç yapılandırma teşvik ediliyor

Bu süreçte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da devreye girdi. BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenlemeleri bu yönde atılan önemli bir adım oldu. Yayımlanan yönetmeliğe göre finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması için çerçeve anlaşmalar yapılabilecek, bu anlaşma kapsamında kredi borçlarının vadeleri uzatılabilecek, borçluların kredileri yenilenebilecek, borçlulara ilave kredi verilebilecek, her türlü alacağın indirilmesi ya da bu alacaklardan vazgeçilmesi mümkün olabilecek.

Tahminlere göre en az 20 milyar dolar kredinin bankalardan yeniden yapılandırılması talep edildi. En son olarak Türkiye Bankalar Birliği Başkanı (TBB) Hüseyin Aydın, yeniden yapılandırılan alacak tutarının 2017 sonu itibarıyla 78 milyar Türk Lirası olduğunu açıkladı.

Türk Telekom el değiştiriyor

Yeniden yapılandırma sürecinin çetrefilli bir şekilde ilerlediği şirketlerin başında Türk Telekom'un hissedarlarından OTAŞ geliyor. Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger'e bağlı olan Oger Telecom, 2005 yılında Türk Telekom'un yüzde 55'ini satın almak için Ojer Telekomünikasyon AŞ'yi (OTAŞ) kurmuştu.

OTAŞ, 2013 yılında Türk bankaları ağırlıklı bir konsorsiyumdan 4.75 milyar dolar tutarında kredi aldı ancak bu kredinin taksitlerini geri ödeyemedi. Gelirleri TL cinsi olan OTAŞ, kurdaki keskin yükseliş nedeniyle her biri 290 milyon dolar olan kredi geri ödemelerini kaçırdı. Bunun üzerine OTAŞ'ın borcunun yeniden yapılandırılması ve muhtemel satışı için görüşmeler başladı.

İki yıla yakın süren ve aralarında yüzde 55 hissenin satışı için görüşmelerin yapıldığı süreç sonunda Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank, borçların yeniden yapılandırılması için tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varıldığını duyurdu.

Yapılan duyuruda, OTAŞ'ın hisselerinin tamamının, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınacağı belirtildi. Bunun üzerine Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, Oger Telecom'a ait Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na Temmuz ayının başında başvurdu. Bunun gerçekleşebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gerekli düzenlemeleri hayata geçirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da bu işleme onay verdi.

Türk Telekom CEO'su Paul Doany ise bu uygulamanın kredi yeniden yapılandırılması için standart bir süreç olduğunu, şirket yönetiminde kontrolün bankalarda değil kendilerinde olacağını söyledi. Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin yüzde 55'i Oger Telecom, yüzde 25'i Türkiye Hazine Müsteşarlığı ve yüzde 5'i Türkiye Varlık Fonu'na ait. Geri kalan yüzde 15'lik hissesi ise borsada işlem görüyor.

Enerji şirketleri zorda

Enerji şirketleri, son 15 yılda yeni projeler ve anlaşmalar için bankalardan yüksek oranda kredi kullandı. Bu kredilerin çoğunun dolar kredisi olarak alınması ancak enerji şirketlerinin gelirinin Türk Lirası olması, enerji sektörünün TL'nin değer kaybından etkilenmesine yol açıyor.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, Temmuz ayında yaptığı açıklamada 100 milyar dolar civarındaki yatırımlar neticesinde faiz hariç sektörde 50 milyar dolarlık bir kredi yükü olduğunu vurguladı. 1995 yılından bu yana enerji üretimi yapan ve 2100 MW kurulu güce ulaşan Bereket Enerji'nin borç yapılandırması için bankalarla görüştüğü belirtildi. Bereket Enerji, 4 milyar dolar civarındaki borcu adına görüşmeler yürütüyor. Zorda olan sektörlerden biri de inşaat.

İnşaat, müteahhitlik ve enerji alanlarında faaliyet gösteren GAMA Holding, borcunu yeniden yapılandırmak için bankalarla masaya oturduğu söylenen şirketlerden biri. Şirket, bankalara olan yaklaşık 1 milyar dolarlık kredisinin yapılandırması için görüşüyor.

1995 yılında Ankara'da kurulan Emay İnşaat da 250 milyon dolarlık krediyi yeniden yapılandırmak için bankalarla görüşüyor. Yapılandırma dalgası ayakkabı sektörüne de sıçradı. 1938 yılından beri üretim yapan ve Türkiye genelinde 162 satış noktası olan moda markası Hotiç de borcunu yeniden yapılandırma sürecine girdi.

Şirketin CEO'su Alihan Hotiç, yaptığı açıklamada şirketin konkordato ilan ettiğini duyurdu. Otomotiv şirketi Derindere, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yapan inşaat şirketi IC İçtaş-Astaldi Konsorsiyomu (ICA), Fin şirketi Componenta'nın Türkiye'deki iştiraki Componenta Dökümcülük, teknoloji perakendecisi Bimeks ve Aynes Gıda da borç yapılandırma sürecine giren diğer şirketler arasında yer alıyor.

