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Şirketlerin finansman ihtiyacı artıyor

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes, 40 ülkede ve 20 sektörde faaliyet gösteren şirketlerin finansallarına dayanarak hazırladığı ödeme davranışlarını inceleyen raporun ikincisini yayımlandı

01 Temmuz 2018 Pazar 16:43
Şirketlerin finansman ihtiyacı artıyor

Alacak hesapları, stok ve alacaklılar hesabı gibi değişkenlerden oluşan şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını analiz eden rapora göre, Çin, Brezilya, Rusya ve Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Türkiye’de işletmelerin finansman ihtiyacı artıyor. Öte yandan, 2017 yılında küresel bazda alacak tahsil süresinde 2 günlük uzama yaşanmasına rağmen işletme sermayesi ihtiyacı – üst üste 5. kez – ortalama 69 gün seviyesinde kaldı. İşletme sermayesi ihtiyacı, bir şirketin üretimine devam edebilmesi ve hem borçlarını hem de işletme giderlerini karşılaması için gereken finansman seviyesini bulmaya yarıyor.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarında artış ya da düşüş; yeni ürün geliştirilmesi, coğrafi yayılma, şirket satın alması, modernizasyon veya borçları azaltma gibi hedeflere yönelik finansal kaynakların azalması ya da artması anlamına geliyor. Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner, Türkiye’deki şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarındaki azalmayla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “2017 yılında Türkiye’deki alacak tahsil süresi 3 gün daha uzayarak 83 güne ulaşsa da bu durum alacak vadesinin artması ve en önemlisi de stok vadesinde az değişim yaşanması sebebiyle işletme sermayesi ihtiyacının azalmasına neden oldu. Türkiye ile birlikte Çin pazarında da benzer tepkiler gözlemliyoruz.”
M. YASİN ERKOL/İSTANBUL

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