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Şişecam'dan 391 milyon dolarlık ihracat

Şişecam’ın 2018 yılının ilk yarısında net satışları yüzde 24 oranında artarak 6.8 milyar TL’ye ulaştı. Şirket, 2018'in ilk 6 ayında 391 milyon dolarlık ihracat yaptı

29 Temmuz 2018 Pazar 17:28
Şişecam'dan 391 milyon dolarlık ihracat

Şişecam Topluluğu’nun 2018 yılının ilk yarısında konsolide net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 6.8 milyar TL’ye ulaştı. Şişecam’ın bu dönemde toplam satışları içerisinde uluslararası satışlarının payı yüzde 59 seviyesinde gerçekleşirken, Topluluğun net kârı ise yüzde 93 artışla 1.6 milyar TL’ye yükseldi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, yılın ilk yarısına ilişkin elde ettikleri başarılı finansal sonuçlarla tüm paydaşları için değer yaratmayı sürdürdüklerini belirterek, “İlk yarıda gelirlerimizi ve kârlılığımız artırırken, uzun vadeli sürdürülebilir büyümemizi destekleyecek şekilde hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli yatırımlara imza attık.

Mevcut pazarlarımızda etkinliğimizi artırmak amacıyla bu dönemde, düzcam alanında İtalya ve Hindistan’da iki satın alma operasyonunu sonuçlandırdık” diye konuştu.

İhracat iyi yolda

Yılın ilk yarısında 391 milyon ABD Doları tutarındaki ihracat geliriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini ifade eden Kırman, “Başarılı finansal sonuçlarımızla tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdürüyoruz. Mali yapımızı önümüzdeki dönemlerde de büyümemizi destekleyecek şekilde daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Üretim noktalarımızın optimizasyonuna yönelik çalışmalarımızın hızını arttırarak sürdürürken, maliyetlerimizi de başta artan otomasyon kullanımı olmak üzere tüm etkin yöntemleri kullanarak optimize etmeye devam edeceğiz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda dünyada ilk üçe girme, sürdürülebilir kârlı büyüme ve operasyonel mükemmellik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

EKONOMİ SERVİSİ

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