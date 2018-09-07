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Şişecam'dan Mersin'e yatırım

Şişecam Topluluğu, Mersin Cam Ambalaj Fabrikası’nda gerçekleştirme kararı aldığı yeni fırın yatırımıyla Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor

07 Eylül 2018 Cuma 15:11
Şişecam'dan Mersin'e yatırım

Topluluk bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Cam Ambalaj’ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni fırını yaklaşık 18.2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek. Türkiye ekonomisi ve istihdamına önemli katkı sağlayan Şişecam Topluluğu, Endüstri 4.0’a uygun şekilde yeni teknolojiyle donatacağı yeni fırınının devreye girmesiyle Türkiye’deki yıllık cam ambalaj üretim kapasitesini yaklaşık 1.3 milyon tona çıkaracak.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüklerinin altını çizerek, “Topluluğumuz, kuruluşundan bu yana geçen 80 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir. Şişecam Topluluğu olarak sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz konusu yatırımla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

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