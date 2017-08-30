Siyah incir üreticisinin yüzü gülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım A.Ş. aracılığıyla yaptığı siyah incir ihracatı çiftçinin yüzünü bu yıl da güldürüyor. Geçen yıl 1 liraya kadar düşen siyah incirin fiyatı Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girmesiyle 8 liraya kadar yükselirken, Bursa siyahı bu yıl da Danimarka ve Finlandiya pazarlarında alıcı buldu.

Büyükşehir Belediyesi, arazi yollarının düzenlenmesinden sulama göletlerine, kaliteli tohum, fide ve fidan temininden üretilen ürünlerin pazarlanmasına kadar her alanda yatırımlara devam ediyor. Özellikle iç piyasada değeri düşen ürünlerin dış pazarlarda alıcı bulmasına yönelik faaliyetlerde bulunun ve bu doğrultuda geçtiğimiz yıl siyah incir, armut, ayva ve biber ihracatı gerçekleştiren Tarım A.Ş., bu yıl ihracatla siyah incir üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.



Siyah incir alımlarını bu sene 10 liradan başlatan ve halen alımlarda 8 liranın altına düşmeyen Tarım A.Ş., Bursa siyah incirine bu yıl Danimarka ve Finlandiya’dan alıcı buldu. Dünyanın en kaliteli siyah incirinin yetiştirildiği Bursa’nın farklı bölgelerinden toplanan siyah incirler, Tarım A.Ş.’nin deposunda ambalajlanarak TIR’lara yüklendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu ile birlikte Tarım A.Ş.’nin ihracat ürünlerinin ambalajlandığı depoyu gezdi. Sulama göletleri ile sulu tarıma geçilmesi, daha kaliteli üretim yapılması ve en önemlisi de ürünlerin pazarlanması noktasında büyük bir gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Altepe, “Kurduğumuz Tarım A.Ş., Avrupa’nın her bölgesine, Berlin, Paris, Amsterdam, Finlandiya ve Danimarka’ya Bursa’da yetişen ürünleri gönderiyor.



Geçtiğimiz yıl siyah incir fiyatı 1 liraya kadar düşünce devreye girmiştik ve fiyat 8 liraya kadar yükselmişti. Bu yıl da Tarım A.Ş olarak üreticinin yanında olduğumuzu göstermek için alımlar 10 lirada başladı ve 8 liranın altına düşmedi. Şimdi de Tırlar yükleniyor ve Bursa siyah inciri Danimarka ve Finlandiya’ya gidiyor. Daha da talepler var. Her şey köylümüzün mutlu olması, daha fazla kazanması ve refah seviyesinin yükselmesi için” diye konuştu.

(İHA)