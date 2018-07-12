Siyah incirden 50 milyon dolar bekleniyor

Uçak, Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu taze incirde ihracat yolculuğunun başladığını, sarılop çeşidi taze incirde 12 Temmuz, siyah taze incirde ise 17 Temmuz’da ilk yüklemelerin gerçekleştirileceğini aktardı. Türkiye’nin taze incir ihracatının tamamına yakın bölümünü kapsayan siyah taze incir ihracatının 2016 yılında 29 milyon dolar iken 2017 yılında 41 milyon dolara yükseldiğini belirten Uçak, 2018 yılında incir rekoltesinin yüksek, kalitesinin iyi olduğunu, ihracatçı için cazip hale gelen hava kargo ile ihracatta verimli bir sezon geçirmeyi beklediklerini kaydetti.