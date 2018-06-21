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Soğan ve patateste ithalat dönemi

Saman, canlı hayvan ve karkas et ithalatından sonra AK Parti hükümeti döneminde Türkiye, soğan ve patates ithalatını da görecek. Soğan-patates fiyatlarındaki oynaklığı gerekçe gösteren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, soğan ve patates ithalatına müsaade edileceğini açıkladı

21 Haziran 2018 Perşembe 14:21
Soğan ve patateste ithalat dönemi

Türkiye'de sofraların olmazsa olmazı soğan ve patatesin kilogram fiyatları 6 TL'yi aştı. Dar gelirliği vatandaşların hanelerinde hemen hergün pişen patates ve her yemeğe konulan soğan fiyatlarındaki artışlar karşısında aciz kalan hükümet, yine ithalat hamlesine hazırlanıyor.

Katıldığı bir TV programında soğan-patates fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli" dedi.

Zeybekci şunları söyledi: "Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz."

Hükümet ithalata hazırlanıyor

Hükümetin hazırlıklarını yaptığı patates ve soğan ithalatına izin verme hamlesiyle Türkiye, diğer pekçok üründe olduğu gibi bu iki üründe de ithalatçı konuma düşecek.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, fiyatlarda aşırı oynaklık olduğu gerekçesiyle ithalata izin vereceklerini açıkladı.

Ancak bir kaç yıl önce et fiyatlarını dengelemek için başlatılan ve yıllardır devam eden canlı hayvan ve karkas et ithalatı, et fiyatlarını dengelemekte başarısız olduğu gibi, hayvancılık sektörüe büyük darbe vurmuştu.

Şimdi ne kadar süreceği bilinmeyen bir ithlat izniyle Türkiye patates ve soğan ithal edecek. 2015'te 1.88 milyon ton soğan, 4.7 milyon ton patates üretimi yapılan Türkiye'de 2016'da 2.12 milyon ton soğan, 4.75 milyon ton patates üretilmişti.

Türkiye 2010-2014 yılları arasında patates ve soğan ithal etmişti. Bu yıllarda yapılan ithalat en fazla Hollanda, Almanya, Fransa ve İngiltere'den yapılmıştı.

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SoğanPatatesİhtalatNihat ZeybekciAk Parti
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