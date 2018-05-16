Şok, 18 Mayıs’ta borsada

Şok Marketler’in talep toplama süreci indirimli fiyat aralığının üst bandından tamamlanmıştı. 1 TL nominal değerli payların fiyatı 10.5 lirada oluştu. Belirlenen nihai halka arz fiyatı ile, halka arz büyüklüğü 2 milyar 294 milyon 250 bin TL oldu. Şirket sermayesinin 360 milyon liradan 578.5 milyon liraya çıkarılması sonucu 218.5 milyon lira nominal değerli hisse payları halka arz edilirken gelen talep 406.70 milyon lira nominal hisse kadar oldu. EKONOMİ SERVİSİ