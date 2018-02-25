Şok, her gün 3 mağaza açacak

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Yıldız Holding’in dünya genelindeki çalışanlarının katıldığı, verimlilik temeline dayanan en iyi iş uygulamalarını seçtiği 'Senenin Yıldızları Ödülleri' Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahiplerini buldu.

2008’de 39 projeyle başlayan Senenin Yıldızları Ödülleri’ne 2017 için başvuran proje sayısı ilk senesine göre 4 katına çıkarak 154 oldu. 154 projenin Yıldız Holding’e sağladığı maliyet avantajıysa yaklaşık 150 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

En büyük ödül 'kazasız'lığa

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yönetim Kurulu Başkanı’nın her yıl farklı alanda verilen Özel Ödülü’nü bu sene 'Sıfır İş Kazası'na verirken, “Benim için hiçbir başarı kriteri, Yıldız Holding bünyesinde çalışan tüm çalışanlarımızın, sağlığı ve güvenliğinden daha önemli değil” dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ise Yıldız Holding'in 2017'yi 42.3 milyar TL ciro ile kapattığına işaret ederek, şunları söyledi: "Geçen yıl yüzde 22'lik bir büyümeye imza attık. Şu anda 14 ülkede toplamda 80 fabrikamız, bunların 55 tanesi ülkemizde... Tüm atıştırmalık grubumuzun Türkiye odaklı ihracat hedefi 900 milyon TL... Tonlarca ham madde alımıyla çiftçiler ve aileleriyle birlikte 1 milyonu aşkın insana dokunuyor, hayatlarına değer katıyoruz.

Başarılı bir 2017’yi geride bıraktık. Geçen yıl Kerevitaş, Besler gibi güçlü bir markayı da bünyesine kadar Türkiye’nin halka açık en büyük ikinci gıda şirketi oldu. 2018 için heyecanlıyız. Türkiye’nin 81 ilinde 5600 mağaza ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da pazarın en hızlı büyüyen perakendecisi olan Şok Marketler’in halka arz sürecini de başlattık.

2017’de de 5 bin kişiyi işe alarak istihdamımızı yüzde 11 artırdık. 2018’de günde 3 Şok mağazası açmaya devam edeceğiz. Bu yıl geçen sene olduğu gibi 5 bin kişiyi daha istihdam edeceğiz.”

Ödül kategorileri

• Goya kategorisinde kazanan Kümaş: Manyezit füzyon tesisi için sürdürülebilirlik ve maliyet azaltma projesi.

• Sıfır Hata kategorisinde Marsa: Az çoktur.

• Amaç Birliği kategorisinde Pladis Türkiye: CCC - Sakız & Şekerlemede Yıldız Markaları Büyütme Projesi.

• Liderlik kategorisinde Pladis Birleşik Krallık: İngiltere’de Kek Liderliği

• Büyümeye Katkı kategorisinde Şok Marketler - Şok Marketlerin Sürdürülebilir Büyümesi.

•İnovasyon’da Godiva Japonya: Godiva Atölyesi Projesi.

• Maliyet Avantajı’nda Pladis Ortadoğu: Godiva Atölyesi Projesi.

• Dijital Liderlik’te Godiva Çin: Dijitalleşen CRM ile Artan Müşteri Sadakati.

• Sıfır İş Kazası Güvenlik Kültürü kategorisinde Kerevitaş, Güvenlik Kültürü Devamı kategorisinde ise Pladis Birleşik Krallık.