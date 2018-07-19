ŞOK'ta halka açık ilk genel kurul

EKONOMİ SERVİSİ

ŞOK Marketler ilk halka açık Genel Kurul toplantısı 18 Temmuz Çarşamba günü saat 14.30’da ŞOK Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. ŞOK Marketler KAP’a yaptığı açıklamada, 2017 Faaliyet Raporu’nun değerlendirildiği Genel Kurul’da şirketin yeni yönetim kurulu da belirlendiğini belirtti.

3 yıl süreyle görev alacak 6 kişilik Yönetim Kurulu’nda Cengiz Solakoğlu, Mustafa Yaşar Serdengeçti, Ali Ülker, Erman Kalkandelen’in yanı sıra Bağımsız Üye olarak atanan Ahmet Bal ile Ceyda Aydede yer aldı.Genel Kurul Toplantısının açılış konuşmasını yapan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel başarılı bir halkı arzı geride bıraktıklarını belirterek hissedarlara teşekkür etti. Demirel şunları söyledi: “Şirketimiz özgün iş modelini en iyi şekilde uygulayarak, hissedarlarımıza değer yaratmaya ve hızlı büyümesine devam edecektir.

Hedefimiz yüzde yüz müşteri memnuniyetidir. Sorumluluklarımızın arttığının bilincindeyiz, biz yöneticiler olarak işlerimizi kurumsal yönetişim ilkelerine uygun ve en iyi şekilde yapıyoruz.”

'ŞOK Marketler’e desteklerimiz sürecek'

ŞOK Marketler’in ana hissedarı Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, ŞOK Marketler’in halka açık ilk genel kurulunun güzel bir katılımla ve başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Borsada işlem gören şirketlerde halka açık olan pay sahiplerinin genel kurullara iştirakini önemsiyoruz.

ŞOK Genel Kurulu’na da bu anlamda iyi bir katılım oldu, ortaklar fikirlerini, görüşlerini dile getirdiler. ŞOK’un halka arzını, uluslararası piyasa koşullarının aşırı dalgalı olduğu bir dönemde başarıyla gerçekleştirdik. Perakendeye inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde ŞOK Marketler’in büyümesine desteklerimiz sürecek.”