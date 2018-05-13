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Soma üniformanın başkenti olacak

2014’te yaşanan maden faciasının ardından kurulan üretim ve işletme kooperatifi, aldıkları eğitimlerle meslek sahibi olan Somalı ev kadınlarının alternatif geçim kaynağı haline geldi

13 Mayıs 2018 Pazar 16:52
Soma üniformanın başkenti olacak

Büyük çoğunluğu madenci eş ve yakını kadınların oluşturduğu kooperatif, ihracat odaklı üniforma markası Dressbest’in yönlendirdiği iş hacmiyle ayakta duruyor. Kooperatif içinde yer alan dikiş atölyesinin tüm makine teçhizatını ve altyapısını hibe eden ve Somalı kadınları biçki-dikiş konusunda usta terzileri ile bir yıl boyunca eğiten Dressbest, iki buçuk yıldır, ihraç ettiği ürünlerin bir kısmının burada üretilmesini sağlıyor.

Kendisi de bir KAGİDER üyesi olan Dressbest firmasının sahibi Tülin Yazıcı, Soma’daki atölyenin bölge kadınları açısından kritik değer taşıdığını belirterek,  "Şimdiki hedefimiz, devletimizin de desteğiyle, kooperatifi büyütmek ve Dressbest’in üretiminin en az yüzde 10’unu Soma’ya taşımak" dedi.

Dressbest’in cirosunun yüzde 98 i ihracattan geliyor ve 42 ülkeye kendi markası, kendi tasarımları ile ürün ve hizmet sağlıyor. Dünyanın dört bir yanında 300 binin üzerinde personel, Dressbest’in üniformalarını giyiyor.
EKONOMİ SERVİSİ

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