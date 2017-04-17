Son 7 yılın en yüksek işsizlik oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2017'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre 695 bin kişi artarak, 3 milyon 985 bin kişiye ulaştı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsiz sayısı olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde işsizlik oranı 1.9 puan yükselerek yüzde 13 oldu. İşsizlik oranı, Ocak'ta bir önceki aya göre de 0.3 puan arttı. Söz konusu oran, aralıkta yüzde 12.7 seviyesinde bulunuyordu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizlik oranına ise yüzde 15.9 ile Mart 2009'da ulaşılmıştı. Ocak'ta tarım dışı işsizlik, 2.2 puanlık artışla yüzde 15.2 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5.3 puanlık artışla yüzde 24.5'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda ise 2 puanlık artışla yüzde 13.3 olarak gerçekleşti.

Kayıtdışı çalışma yüzde 32.5'e yükseldi

Ocak'ta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 puan artarak yüzde 32.5'e yükseldi. Bu durum her 3 kişiden 1'inin hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalıştığını gösteriyor.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Ocak'ta geçen yılın aynı dönemine göre 397 bin kişi artarak 26 milyon 672 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık azalışla yüzde 44.8 oldu. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 81 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 317 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.3'ü tarım, yüzde 19.8'i sanayi, yüzde 6.5'i inşaat, yüzde 55.4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Ocak'ta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı değişmezken, sanayi sektörünün payı 0.4 puan, inşaatın payı 0.2 puan azaldı. Hizmet sektörünün payı ise 0.6 puan arttı. İş gücü, Ocak'ta 2016'nın aynı dönemine göre 1 milyon 93 bin kişi artarak 30 milyon 658 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.8 puan artarak yüzde 51.5 olarak gerçekleşti.