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Son armutları Rusya aldı

Bursa’da lezzeti, dayanıklılığı ve boyutuyla ünlenen Deveci ve Santa Maria cinsi armutların geçen yıldan depolarda kalanları, gelen talep üzerine Rusya’ya gönderildi

29 Mayıs 2018 Salı 17:38
Son armutları Rusya aldı

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) verdiği bilgiye göre Türkiye, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde gerçekleştirilen armut üretimiyle dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyor. Yurt dışından talep gören armutlardan geçen yıl 20.3 milyon dolar gelir elde edilirken bu rakam 2016’ya göre yüzde 58’lik artış gösterdi. Türkiye’nin yaş sebze meyve ihracatında önemli paya sahip Rusya ile özellikle 2016’da yaşanan sıkıntıların aşılmasının ardından bu ülkeye yapılan armut ihracatı, toplam ihracatın yüzde 45’ini oluşturdu. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 2016’da armut satılamayan Rusya’ya geçen yıl 9 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Rusya’nın talebi üreticiyi rahatlattı

Geçen yıl Ocak-Nisan döneminde hiç ihracat yapılmayan Rusya’ya bu yılın ilk 4 ayında ise 2 bin 566 ton armut gönderildi. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, Türkiye ile Rusya arasındaki iyileşmenin getirdiği pozitif etkiyi ilk olarak armutta gördüklerini söyledi. Geçen yıl armutta Rusya’ya ihracatın çok sınırlı miktarda gerçekleştirildiğini belirten Yazgan, “Bu yıl, geçen yılın ürünü olmasına rağmen soğuk hava depolarında bulunan armutlarımızı Rusya’ya gönderme şansı bulduk. Depodaki ürünü Rusya çekti. Bu da bölge üreticisini son derece rahatlattı” diye konuştu. Yazgan, armudun ana pazarı olan Ortadoğu ülkelerine devam eden çatışmalar dolayısıyla ihracat yapamadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: “Ortadoğu ülkelerine armut gönderme şansımız olmadığı için depolarda biriken epey bir armut vardı. Üretici bu anlamda bir dar boğaza da girmişti. Daha sonra inanılmaz derecede Rusya’dan talep geldi. Depolarda kalan armut, üreticisini memnun edici iyi rakamlara gitti. Umarım 2018’de de armut üreticileri için benzer bir durum gerçekleşir.”

Depolar boşaldı

Türkiye armut üretiminin yüzde 28’ini karşılayan Gürsu’nun Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez de “Şu anda depolarda 2017’den ürün kalmadı. İnşallah bu sene de daha fazla ürünümüz yurt dışına gider. Dövizin artmasıyla fiyatlar da Türk lirası bazında yükselirse çiftçi de daha rahat nefes alır” dedi.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2018 17:39
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