son dakika... Elektrik ve Doğalgaza iki zam daha

Döviz kurlarındaki yükselişle gelen zam furyasından elektrik ve doğalgaz da nasibini aldı. En son 1 Ağustos'ta zamlanan konut ve sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza yeniden zam geldi. BOTAŞ, doğalgaz satış tarifelerini yeniledi.

Buna göre konutlar için doğalgaz fiyat tarifesine yüzde 9 zam yapıldı. Doğalgazda sanayi tarifesi ise yüzde 14 artırıldı. Eş zamanlı olarak açıklama yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), normalde Ekim ayında açıklaması gereken elektrik fiyat tarifelerini 1 ay öne çekerek 1 Eylül'de yayınladı.

Yeni açıklanan tarifelere göre 1 Eylül'den geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına yüzde 14.6 ile yüzde 16.2 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Elektrikte tek zamanlı tarife fiyatı yüzde 15 arttırılırken, üç zamanlı tarifede gündüz yüzde 15, gece yüzde 16.2, puant saatler için ise yüzde 14.6 artışa gidildi.

30 gün arayla zam

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 1 Ağustos'ta da zam gelmişti. Bir ay önce gelen zamda doğalgaza konutlarda yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 zam yapılmıştı.

Aynı tarihte konutlarda kullanılan elektriğin fiyatına yüzde 9.57, sanayide kullanılan elektriğin fiyatına ise yüzde 9.26 zam yapılmıştı. Yürürlüğe giren son zamlarla birlikte 1 Ağustos'tan bu yana konutlarda kullanılan doğalgaz toplamda yüzde 18, sanayide kullanılan doğalgaz ise 28 zamlandı.

Aynı süre zarfında konutlarda kullanılan elektriğe toplamda yüzde 24.57, sanayide kullanılan elektriğe 24.26 zam yapıldı. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) verilerine göre; yeni zamla birlikte dokuz ayda elektrik fiyatlarındaki artış; konutlar için yüzde 37 olurken, diğer tarife gruplarında yüzde 40'ı da aştı.

Faturalar kabaracak

Tencereyi kaynatmayı giderek zorlaştıran elektrik ve doğalgaz zamları en çok dar gelirli haneleri zorlayacak. Çünkü zaten dar gelirli vatandaşların ödemekte zorlandığı elektrik ve doğalgaz faturaları son zamlarla daha da kabaracak. Üstelik gidişata bakılırsa bu zamlar son olmayacak.

Zira EPDK normal şartlar altında Ekim ayında yapması gereken fiyat düzenlemesini 1 Eylül'de gerçekleştirdi. Ancak EPDK'dan yapılan açıklamada 1 Ekim'de herhangi bir fiyat düzenlemesi yapılmayacağına dair ifade yer almadı. Bu da gösteriyor ki, 1 Ekim'de de doğalgaz ve elektriğe zam gelme ihtimali yüksek.