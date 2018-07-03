son dakika... Enflasyon 14 yılın en tepesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11.49, yurt içi üretici fiyatları yüzde 16.57 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2.61, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3.03 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15.39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23.71 oldu.

Doları uçurdu

Enflasyon verisinin ardından Türk Lirası ABD Doları karşısında bir ara yüzde 1.3 değer kaybetti, Dolar/TL kuru 4.68'i aştı. Yüksek seyreden petrol fiyatları ve Türk Lirası'ndaki yaşanan ciddi değer kaybı enflasyondaki artışta önemli rol oynadı.

Haziran ayında en çok fiyat artışı yaşanan ana harcama grubu ulaştırma sektörü oldu. Ulaştırma grubu enflasyonu yıllık bazda yüzde 24.26'ya kadar yükseldi. Ev eşyası fiyatları yüzde 18.91, enflasyon sepetinde en fazla ağırlığı bulunan gıda fiyatları ise yıllık bazda yüzde 18.89 arttı.

Faizler daha da artacak

Haziran verisiyle birlikte Türkiye enflasyonun en yüksek olduğu ikinci gelişen ülke konumuna yükseldi. Piyasa analistleri, enflasyon verisinin çok kötü geldiğine işaret ederek, "Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'da düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında saklanacak yeri kalmadı. Faizleri bir kez daha artırmaları yönünde güçlü bir beklenti oluşacak" şeklinde konuştu.