Sosyal medyada bilgilerinizi paylaşırken dikkat!

Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında bilgi ya da fotoğraf paylaşmak, çok sayıda kişinin alışkanlığı haline geldi. Ancak Moskova merkezli antivirüs yazılım şirketi Kaspersky Lab’ın araştırmacıları, Türkiye’deki kullanıcıların kişisel verilerini ne kadar çok paylaştığı konusunda bazı detayları ortaya çıkardı. Araştırma sonuçlarına göre insanların yüzde 95’i bilgilerini dijital ortamlarda paylaşırken, bunların yüzde 79’u çocuklarının fotoğraf ve videolarını, yüzde 62’si ise başkalarını içeren kişisel ve hassas video ve fotoğraflar paylaşıyor. Bu alışkanlıklar, çoğu ülkede kişisel verilerini tanımadıkları insanların erişimine büyük oranda açan genç nesiller özelinde daha da kötü bir noktaya ulaşmış gibi görünse de Türkiye’de yaşlılar da benzer davranışlarda bulunuyor.

Paylaşılan bilgiler kullanıma açılıyor

Endişe verici bir şekilde, yapılan araştırmaya Türkiye’den katılan internet kullanıcılarının yarısına yakını (yüzde 42) bilgilerini herkesin görebileceği şekilde paylaştığını söylüyor. Ancak bu şekilde paylaşılan verileri daha sonra kimin ne amaçla kullanabileceği belli olmuyor. Her 5 kişiden biri (yüzde 23) hassas verilerini iyi bilmediği insanlarla ve yabancılarla paylaştığını, dolayısıyla bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı üzerindeki kontrolü elden bıraktıklarını itiraf ediyor. Böylece, Türkiye’deki kullanıcılar finansal detaylarını (yüzde 53), pasaport, ehliyet ve benzeri kişisel belgelerinin taranmış hallerini (yüzde 35) veya şifrelerini (yüzde 44) paylaşarak kimlik hırsızlığına veya finansal saldırılara açık hale geliyor. Araştırmaya göre, insanlar sadece verilerini değil, değerli verilerini depolayan cihazları da paylaşıyor. Neredeyse her 10 kişiden ikisi (yüzde 16) cihazlarına erişim sağlayan PIN numarasını bir yabancıyla paylaşmış ve yaklaşık her 10 kişiden üçü (yüzde 27) kalabalık ortamlarda cihazlarını kilitsiz ve denetimsiz bırakıyor. Dahası, insanların yaklaşık 4’te biri (yüzde 23) cihazlarını bir süreliğine kullanmaları için başka birine vermiş.

Dikkatsiz davranan sadece gençler değil

Araştırma, başkalarıyla çekilmiş özel ve hassas fotoğrafları paylaşma olasılığı en yüksek olanların gençler olduğunu gösteriyor. Türkiye’deki 16-24 yaş grubu gençlerin yüzde 78’i, bu tür paylaşımlar yaptığını söylerken, 55 ve üzeri yaşlardakilerin yüzde 66’sının çok da farklı davranmadığı görülüyor. AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL