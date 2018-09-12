Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92196
ALTIN
244.686
DOLAR
6.3543
STERLİN
8.2764
EURO
7.3854

Spekülasyon ihracatçı için de zararlı

​​​​​​​TİM Başkanı Gülle, dövizde yaşanan ciddi spekülatif dalgalanmaların ihracatın ve ihracatçının lehine olmadığına işaret ederek, “Bu hem ülkenin, hem de ihracatçının zararına çünkü fiyat dengesini bozuyor” dedi

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:12
Spekülasyon ihracatçı için de zararlı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dövizde son günlerde yaşanan artışı bahane ederek ürünlerine zam yapanları kınadıklarını dile getirerek, Türkiye’nin bekası için herkesin tek yürek olması gerektiğini söyledi. Gülle, ürünlerine haksız zam yapanları ‘durumun fırsatçıları’ olarak gördüklerini belirterek, “Bunlar ticaretten günlük faydalar peşinde koşanlar. İlgili bakanlıklar arz-talep dengesini bozucu eylemlerin hepsini takip ve tespit ediyor” diye konuştu.

Yaptırımlar çelik ihracatını etkiliyor

TİM olarak ihracat hedeflerini tutturma yolunda ilerlediklerini dile getiren Gülle, ABD’nin son zamanlarda çeliğe getirdiği ikinci verginin çelik ihracatını etkilediğini ifade etti. İhracatçının geçmişte kurla ilgili sürekli şikayet içinde olduğunu, kurdaki yükselişi de ihracatçının lehine yorumlayamadıklarını belirten Gülle, şöyle devam etti: “Bu kadar spekülatif çok ciddi dalgalanmalar ihracatın ve ihracatçının lehine olan şeyler değil, bu hem ülkenin hem de ihracatçının zararına. Çünkü fiyat dengesini bozuyor. Bu tür kurdaki oynaklıkları tasvip etmiyoruz ama kabul edilen bir şey var ki şu anda ihracat için çok önemli kur avantajı var elimizde. Bu avantajı sonuna kadar koruyup daha fazla ihracat yapmalıyız. Komşu ülkelerle ilişkilerimiz iyi olduğu dönemlerde ihracatın artışta olduğunu, bozulduğunda ise doğal olarak düşüşte olduğunu görüyoruz. Şu an İran’a istediğimiz kadar ihracat yapamıyoruz.”

Eylül ihracatı artacak

Gülle, Ağustos ayı ihracatında küçük bir düşüş yaşandığını ancak Eylülde güzel bir rakam açıklayacaklarını dile getirdi. Yeni Mesaj’ın edindiği bilgiye göre Eylül ayının ilk 11 gününde 4 milyar 390 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ortalama günlük ihracat 400 milyon dolara yaklaştı. Böyle giderse TİM’in verilerine dahil olmayan ihracat kalemleri de dikkate alındığında Eylül ayı ihracatı 12.5 milyar doları aşacak. TİM verilerine göre Eylül 2017 ihracatı 11 milyar 337 milyon dolardı. YENİ MESAJ / AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinyağında katma değerli ürün dönemi
Zeytinyağında katma değerli ürün dönemi
Tekstil ihracatçıları Çin pazarına açıldı
Tekstil ihracatçıları Çin pazarına açıldı
Fosil yakıtlar gözden düşüyor
Fosil yakıtlar gözden düşüyor
Merkez Bankası faiz artışına gidecek
Merkez Bankası faiz artışına gidecek
10 milyon kişi Hızlı Giriş yapıyor
10 milyon kişi Hızlı Giriş yapıyor
Markalar türbülansa girdi
Markalar türbülansa girdi
Rusya ve Çin'den milli paralarla ticarete destek
Rusya ve Çin'den milli paralarla ticarete destek
Vodafone Eğitim Tırı’nın 6. durağı Erzincan oldu
Vodafone Eğitim Tırı’nın 6. durağı Erzincan oldu
Kuru üzümde ihracat rekoru
Kuru üzümde ihracat rekoru
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim