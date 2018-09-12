Spekülasyon ihracatçı için de zararlı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dövizde son günlerde yaşanan artışı bahane ederek ürünlerine zam yapanları kınadıklarını dile getirerek, Türkiye’nin bekası için herkesin tek yürek olması gerektiğini söyledi. Gülle, ürünlerine haksız zam yapanları ‘durumun fırsatçıları’ olarak gördüklerini belirterek, “Bunlar ticaretten günlük faydalar peşinde koşanlar. İlgili bakanlıklar arz-talep dengesini bozucu eylemlerin hepsini takip ve tespit ediyor” diye konuştu.

Yaptırımlar çelik ihracatını etkiliyor

TİM olarak ihracat hedeflerini tutturma yolunda ilerlediklerini dile getiren Gülle, ABD’nin son zamanlarda çeliğe getirdiği ikinci verginin çelik ihracatını etkilediğini ifade etti. İhracatçının geçmişte kurla ilgili sürekli şikayet içinde olduğunu, kurdaki yükselişi de ihracatçının lehine yorumlayamadıklarını belirten Gülle, şöyle devam etti: “Bu kadar spekülatif çok ciddi dalgalanmalar ihracatın ve ihracatçının lehine olan şeyler değil, bu hem ülkenin hem de ihracatçının zararına. Çünkü fiyat dengesini bozuyor. Bu tür kurdaki oynaklıkları tasvip etmiyoruz ama kabul edilen bir şey var ki şu anda ihracat için çok önemli kur avantajı var elimizde. Bu avantajı sonuna kadar koruyup daha fazla ihracat yapmalıyız. Komşu ülkelerle ilişkilerimiz iyi olduğu dönemlerde ihracatın artışta olduğunu, bozulduğunda ise doğal olarak düşüşte olduğunu görüyoruz. Şu an İran’a istediğimiz kadar ihracat yapamıyoruz.”

Eylül ihracatı artacak

Gülle, Ağustos ayı ihracatında küçük bir düşüş yaşandığını ancak Eylülde güzel bir rakam açıklayacaklarını dile getirdi. Yeni Mesaj’ın edindiği bilgiye göre Eylül ayının ilk 11 gününde 4 milyar 390 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ortalama günlük ihracat 400 milyon dolara yaklaştı. Böyle giderse TİM’in verilerine dahil olmayan ihracat kalemleri de dikkate alındığında Eylül ayı ihracatı 12.5 milyar doları aşacak. TİM verilerine göre Eylül 2017 ihracatı 11 milyar 337 milyon dolardı. YENİ MESAJ / AA