Standart dışı demir ithalatına dikkat!

Ancak sektör, kurallar ve kaideler dışında kalan inşaat çeliğinin ülkemize ithalatının yapılması ihtimalinden endişe duyuyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de inşaatlarda kullanılan çeliklerin standartlara uygunluğu büyük önem taşıyor. Geçmiş yıllarda ülkemizde meydana gelen depremlerin yarattığı yıkımları göz önüne alan Türk çelik sektörü, inşaat çeliği üretimlerini TSE sertifikasına sahip şirketler tarafından TSE708 standardına göre yapıyor. Gümrük indirimi ile birlikte ucuz, kalitesiz, başka ülke standartlarında veya standart dışı inşaat çeliğinin Türkiye’ye girişinin önünün açılacağını söyleyen Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, “İthal edilecek ürünlerin ihtiyaç duyulan kalite standartlarına uygunluğunun kontrolü açısından gümrüklerde kontrol zafiyetleri olabilir. Bu nedenle kalitesiz inşaat çeliği ithalatının ve bu ürünlerin inşaatlarda kullanılmasının önüne geçilmesinde sıkıntılar yaşanabilir. Bu durumu engellemek için acil tedbir alınmalı. Aksi takdirde ülkemiz ciddi zarar görebilir” dedi. Ekinci, "TSE sertifikası olmayan ürünlerin Türkiye’ye girişine izin verilmemeli. İkincisi ise 480 dolar/ton minimum ithalat fiyatı üzerinden ithalata gözetim uygulaması getirilmeli" dedi. EKONOMİ SERVİSİ