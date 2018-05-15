Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101540
ALTIN
184.781
DOLAR
4.4358
STERLİN
6.0164
EURO
5.2632
banner138

Stok eritme hamlesi

Gayrimenkul sektörünün üç çatı kuruluşu GYODER, İNDER VE KONUTDER organizasyonunda bir araya gelen 41 inşaat şirketi, satılamayan konutları eritmek için bir ay sürecek bir kampanyaya start verdi. Şirketler bu süre içinde yüzde 20 indirim yapacak

15 Mayıs 2018 Salı 17:33
Stok eritme hamlesi

RECEP BAHAR/YENİ MESAJ

İnşaat sektöründe, özellikle de konutta 'şişkin stok sıkıntısı' yaşanıyor. Bu nedenle yüksek stoklar, sektörü son 3 yılda 3. kez kampanya düzenlemeye itti. Hükümet de önceki hafta stokları eritmek için konut satışlarında tapu harçlarını yüzde 4'ten yüzde 3'e, KDV'yi de yüzde 18'den yüzde 8'e indirdi.

Bununla da yetinmeyen hükümet, kamu bankalarını devreye sokarak 500 bin liraya kadar olan kredilendirmelerde konut faizlerini aylık bazda bir süreliğine yüzde 0.98'e çekti. Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul dernekleri GYODER, İNDER ve KONUTDER de hükümetin hamlelerine olumlu karşılık vererek, bir aylık süreyle geçerli olmak üzere konut satışlarında yüzde 20 indirime gitti.

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında dernekler adına yaptığı açıklamada, "Kampanya 30 gün sürecek. Kampanyaya bitmiş konutların yanı sıra devam eden projeler de dahil" dedi.

Stok da yüksek, ihtiyaç da

"Faiz oranları düşerse çarklar hızlanır" diyen Elmas, şunları söyledi: "Konut faizlerinin aylık bazda yüzde 1.35'lere kadar çıkması, sektör üzerindeki baskıyı artırdı. Sektörde konut üretiminin fazla olduğu algısı var. Bu kısmen doğrudur. Ancak Türkiye'nin konut ihtiyacı da fazla… Her yıl 900 bin ya da 1 milyon vatandaşımıza ev bulmalıyız.

Konutta hükümetin bazı teşvikleri oldu, bunları destekliyoruz ama benzer teşvikleri ofis satışlarında da bekliyoruz. Biz 15 Mayıs'tan itibaren başlayan bu kampanyada konut almayı özendirerek, kârları önemli ölçüde sıfırlıyoruz." Elmas, kampanyanın hedefinin gençler ile orta gelirli vatandalar olduğunu kaydetti.

İnşaat malzemeleri aşırı zamlandı

Toplantıda söz alan sektör temsilcileri inşaat malzemeleri fiyatlarının son bir yılda yüzde 25 artış gösterdiğine işaret etti. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Demirin tonu son bir yılda 1400 liradan 3 bin liraya yükseldi" dedi. Buna karşılık İstanbul'da konut fiyatlarını ortalama yüzde 6-7, Türkiye genelinde yüzde 10 arttığını dile getiren Elmas, beton fiyatlarının yüzde 25 zamlandığını kaydetti. Toplantıda yer alan bazı inşaat malzemesi üreticileri bu eleştiriler üzerine ürünlerinde indirim sözü verdi.

Asıl sorun alım gücünün olmaması

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, konuta ihtiyaç olduğunu ancak alım gücünün sınırlı olmasının bunu engellediğine işaret ederek, "Alım gücünü güçlendirmeliyiz" dedi. Durbakayım, bu kampanya ile burada bulunan 41 şirketin 3 milyar liralık satış yapmasını beklediklerini kaydetti.

Bir milyon konut alıcı bekliyor

Peki, Türkiye genelinde kaç konut alıcı bekliyor? Bu soruyu Ağaoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı'ya yönelttik. Rahvalı, "Alınan iskânlarla verilen tapular karşılaştırıldığında 900 ile 1 milyon konutun alıcı beklediğini söyleyebiliriz" dedi. Bu rakama ikinci el satılan konutlar dahil değil. Türkiye'nin en kapsamlı ikinci el konut sitesi ‘sahibinden.com'da tekrarlar ve birinci el satışlar dahil 511 bin 241 konut satışta. Hurriyetemlak.com'da ise yaklaşık 470 bin konut alıcı bekliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus turistlerin yarısı Türkiye'yi tercih etti
Rus turistlerin yarısı Türkiye'yi tercih etti
Moody’s bankaların notunu kırdı
Moody’s bankaların notunu kırdı
Şubat rakamları açıklandı! Diplomalı işsizlik yüksek
Şubat rakamları açıklandı! Diplomalı işsizlik yüksek
Kritik gelişme! İran'a ambargo Türkiye'yi vuracak
Kritik gelişme! İran'a ambargo Türkiye'yi vuracak
Ekonomide üçüz açık
Ekonomide üçüz açık
Çiftçiden 8 mühim talep
Çiftçiden 8 mühim talep
Tarlada 1 TL, sofrada 7 TL!
Tarlada 1 TL, sofrada 7 TL!
Bayram ikramiyesi bayramdan önce ödenecek
Bayram ikramiyesi bayramdan önce ödenecek
Turkcell engelleri kaldırıyor
Turkcell engelleri kaldırıyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim