Stok eritme hamlesi

RECEP BAHAR/YENİ MESAJ

İnşaat sektöründe, özellikle de konutta 'şişkin stok sıkıntısı' yaşanıyor. Bu nedenle yüksek stoklar, sektörü son 3 yılda 3. kez kampanya düzenlemeye itti. Hükümet de önceki hafta stokları eritmek için konut satışlarında tapu harçlarını yüzde 4'ten yüzde 3'e, KDV'yi de yüzde 18'den yüzde 8'e indirdi.

Bununla da yetinmeyen hükümet, kamu bankalarını devreye sokarak 500 bin liraya kadar olan kredilendirmelerde konut faizlerini aylık bazda bir süreliğine yüzde 0.98'e çekti. Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul dernekleri GYODER, İNDER ve KONUTDER de hükümetin hamlelerine olumlu karşılık vererek, bir aylık süreyle geçerli olmak üzere konut satışlarında yüzde 20 indirime gitti.

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında dernekler adına yaptığı açıklamada, "Kampanya 30 gün sürecek. Kampanyaya bitmiş konutların yanı sıra devam eden projeler de dahil" dedi.

Stok da yüksek, ihtiyaç da

"Faiz oranları düşerse çarklar hızlanır" diyen Elmas, şunları söyledi: "Konut faizlerinin aylık bazda yüzde 1.35'lere kadar çıkması, sektör üzerindeki baskıyı artırdı. Sektörde konut üretiminin fazla olduğu algısı var. Bu kısmen doğrudur. Ancak Türkiye'nin konut ihtiyacı da fazla… Her yıl 900 bin ya da 1 milyon vatandaşımıza ev bulmalıyız.

Konutta hükümetin bazı teşvikleri oldu, bunları destekliyoruz ama benzer teşvikleri ofis satışlarında da bekliyoruz. Biz 15 Mayıs'tan itibaren başlayan bu kampanyada konut almayı özendirerek, kârları önemli ölçüde sıfırlıyoruz." Elmas, kampanyanın hedefinin gençler ile orta gelirli vatandalar olduğunu kaydetti.

İnşaat malzemeleri aşırı zamlandı

Toplantıda söz alan sektör temsilcileri inşaat malzemeleri fiyatlarının son bir yılda yüzde 25 artış gösterdiğine işaret etti. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Demirin tonu son bir yılda 1400 liradan 3 bin liraya yükseldi" dedi. Buna karşılık İstanbul'da konut fiyatlarını ortalama yüzde 6-7, Türkiye genelinde yüzde 10 arttığını dile getiren Elmas, beton fiyatlarının yüzde 25 zamlandığını kaydetti. Toplantıda yer alan bazı inşaat malzemesi üreticileri bu eleştiriler üzerine ürünlerinde indirim sözü verdi.

Asıl sorun alım gücünün olmaması

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, konuta ihtiyaç olduğunu ancak alım gücünün sınırlı olmasının bunu engellediğine işaret ederek, "Alım gücünü güçlendirmeliyiz" dedi. Durbakayım, bu kampanya ile burada bulunan 41 şirketin 3 milyar liralık satış yapmasını beklediklerini kaydetti.

Bir milyon konut alıcı bekliyor

Peki, Türkiye genelinde kaç konut alıcı bekliyor? Bu soruyu Ağaoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı'ya yönelttik. Rahvalı, "Alınan iskânlarla verilen tapular karşılaştırıldığında 900 ile 1 milyon konutun alıcı beklediğini söyleyebiliriz" dedi. Bu rakama ikinci el satılan konutlar dahil değil. Türkiye'nin en kapsamlı ikinci el konut sitesi ‘sahibinden.com'da tekrarlar ve birinci el satışlar dahil 511 bin 241 konut satışta. Hurriyetemlak.com'da ise yaklaşık 470 bin konut alıcı bekliyor.