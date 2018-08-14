Stokçuluk yapanlar var

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, İSTESOB binasında düzenlediği basın toplantısında, dolar üzerinden ekonomimize vurmak isteyen güç odaklarının 15 Temmuz'da denedikleri ama başaramadıkları darbe girişimini ekonomi aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydederek, "Bizler bu noktada esnaf ve sanatkarlar olarak 'Her şeyin farkındayız, devletimizin yanındayız' demek için buraya geldik" dedi.

Türk milletinin sarsılmaz birlikteliğinin bu sorunları aşacağını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: "Devletimiz de gerekli bütün önlemleri alarak bu saldırıları bertaraf edecek güçtedir. Tabi burada Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi sanayicinin de, tüccarın da elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu sorunlar sadece devlete havale edilerek çözülemez.

Piyasada eski bir alışkanlığın, kanunen de suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var. Kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Buradan, ülkemizde yaşanan saldırılar karşısında bu tür yollara tevessül eden kişi ve kurumları uyarıyoruz. Gün birlik olma günü, her zamankinden daha fazla üretme ve kenetlenme günüdür."

İsimlerini açıklayacağız

Yılmaz, aldıkları duyumlara göre yüksek zam beklentisiyle bazı firmaların temel gıda maddeleri ve tekstil ürünlerini stokladığını, bunun devam etmesi durumunda söz konusu firmaların isimlerini açıklayacaklarını sözlerine ekledi.