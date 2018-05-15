Şubat rakamları açıklandı! Diplomalı işsizlik yüksek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişiye geriledi.

Aynı dönemde işsizlik oranı 2 puan düşerek yüzde 10.6 oldu. İşsizlik oranı Şubatta bir önceki aya göre ise 0.2 puan azaldı. Şubat ayında tarım dışı işsizlik oranı 2.3 puanlık azalışla yüzde 12.5 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4.3 puanlık azalışla yüzde 19'a geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 2 puan azalarak yüzde 10.9 olarak gerçekleşti.

En fazla işsiz liselilerde

Eğitim durumuna göre işgücü verilerine bakıldığında okur-yazar olmayan kişilerde yüzde 6.4 ile işsizlik oranının en düşük olduğu görülüyor. Lise altı eğitim seviyesindeki kişilerde işsizlik oranı yüzde 10'a çıkarken, lise diplomalı kişilerde işsizlik oranı yüzde 13.5 ile en yüksek seviyeye çıkıyor.

Mesleki veya teknik lise eğitimi almış kişilerde işsizlik yüzde 10.7 olurken, üniversite diplomalı kişilerde ise yüzde 11.4 oranında gerçekleşti. Bu verilerde eğitim almış kadınlardaki işsizlik oranının çok daha yüksek olması dikkat çekti.

Üniversite diplomalı kadınlarda işsizlik yüzde 16 olurken, meslek veya teknik lise diplomalı kadınlarda ise yüzde 19.9 olarak gerçekleşti. Lise mezuınu kadınlarda işsizlik oranı ise yüzde 20.5 oldu. Eğitim durumuna göre erkeklerde işsizlik oranı kadınlara göre çok daha az seviyesinde.

Lise altı eğitimli erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10 olurken, Lise diplomalılarda yüzde 13.5, üniversite mezunu erkeklerde ise yüzde 11.4 oldu.

İstihdamı hizmet sektörü sırtladı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 210 bin kişi artarak 28 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise 1.3 puanlık artışla yüzde 46.6 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 53 bin azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 262 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17.7'si tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 7'si inşaat, yüzde 55.3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Şubatta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 1 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.5 puan, inşaatın payı 0.3 puan, hizmet sektörünün payı 0.1 puan arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 40 bin kişi artarak 28 milyon 961 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 47.9 oldu. İş gücü, geçen yılın aynı dönemine göre 665 bin kişi artarak 31 milyon 520 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 52.2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0.1 puan artarak yüzde 53.2 olarak hesaplandı.

Her 3 kişiden 1'i güvencesiz

Şubatta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan, yani güvencesiz çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puan azalarak yüzde 32.2 oldu.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 21.7 olarak hesaplandı.

Tarım sektöründe güvencesiz çalışnlar yine yüksek oranda. Tarım çalışanlarında bu oran yüzde 81.2 oranında gerçekleşirken, tarım dışı sektörlerde ise güvencesiz çalışma oranı yüzde 21.7 oldu.

Gerçek işsiz çok daha fazla

TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) işsizlik oranı yüzde 10.6 olarak, işsiz sayısı ise 3 milyon 354 bin kişi açıklandı. Ancak gerçek işsizlik durumunu geniş tanımlı işsizlik verileri daha doğru ortaya koyuyor.

TÜİK'in 3 milyon 354 bin kişilik işsiz sayısına, hesaba katılmayan iş aramayıp, çalışmaya hazır olan 2 milyon 323 bin kişi ve mevsimlik çalışan 186 bin kişi eklenince gerçek işsiz sayısı 5 milyon 863 bin kişiye ulaşıyor. Geniş tanımlı işsizlik oranı da yüzde 17.23 seviyesinde olduğu görülüyor.