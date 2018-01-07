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Süper caddelerde işler kesat

Türkiye'nin kiralamada ve satın almada en pahalı caddeleri olan Bağdat Caddesi ve Nişantaşı'ndaki Teşvikiye, Maçka, Vali Konağı ve Abdi İpekçi caddeleri yeme içme trendi ile ayakta kalmaya çalışıyor. Türkiye'nin sembollerinden İstiklal Caddesi zor bir dönemden geçiyor

07 Ocak 2018 Pazar 17:20
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Süper caddelerde işler kesat

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Türkiye'nin en önemli caddelerinde işler iyi gitmiyor. Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield’ın hazırladığı 4. İstanbul Alışveriş Caddeleri raporuna damga vuran en önemli 3 gelişme, kentsel yenilemelerin yaya trafiğini düşürmesi, boşluk oranlarının kısmen kemikleşmesi ve yükselen yeme-içme trendi.

Kentsel yenilemelerin tamamlanmasına ve yükselen yeme-içme trendine bağlı olarak orta vadede toparlanma potansiyeli en yüksek alışveriş caddesi ise Bağdat Caddesi

İstiklal Caddesi'nin zamana ihtiyacı var

Nişantaşı ikincil sokaklardaki yeni nesil restoran ve kafeler sayesinde hafta sonlarında yaya trafiğinde artış sağlarken, orta vadede ‘kısmen’ toparlanma belirtisi gösteriyor.

Bağdat Caddesi açılması beklenen güçlü markaların pozitif etkisiyle 2018’i karşılıyor. Kiralama hacminin son 3 yıldır düştüğü İstiklal Caddesi ise değişen ziyaretçi profili ve perakendeci yapısıyla eski potansiyelini kazanmak için zamana ihtiyaç duyuyor.

Rapora göre 2016 yılında caddeler toplamında 52 olan kentsel yenileme çalışmasının yoğunlaşarak 2017 yılında 65’e çıkması ve yaya trafiğinin azalması caddeleri etkileyen faktörlerin başında geldi.

Perakendede lokalleşme ile yeme içme sektörüne ilginin artmasına karşın, 2016 yılında boş olan 91 mağazanın sadece 43’ü kiralanabildi ve kiralama hacmi 3 yıldır benzer seviyelerde gerçekleşti.

2015 yılında toplam 112 kiralama işlemi, 2016 yılında 105 ve 2017 yılında ise üç ana cadde toplamında 109 kiralama işlemi oldu.

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