Süper otomobiller istiyoruz

Aksigorta’nın araştırmasına katılanların yüzde 43.1’i aracında etkin yakıt tasarruf modu, yüzde 19.2’si otomatik park etme özelliği olmasını isterken, yüzde 17.1’i kendi kendine gitme (otomatik pilot), yüzde 12.4’ü havada da gidebilme yeteneğine sahip olmasını istiyor.

Kadınların yüzde 39.2’si aracında 'Etkin Yakıt Tasarruf Modu'nun bulunmasını isterken, bu oran erkeklerde yüzde 46.8’e yükseliyor. Kadınlar için ikinci öncelik 'Otomatik Park Etme' özelliği. Araştırmaya katılanların yüzde 19.2’si, erkeklerin yüzde 13.4’ü aracında sürücüye gerek bırakmayan otomatik park etme özelliği olmasını isterken, bu oran kadınlarda 25.1’e yükseliyor.



Otomatik pilot, yani kendi kendine gidebilme özelliği de otomobillerde olması istenen özellikler içinde yer alıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 17.1’i aracının otomatik pilot özelliğine sahip olmasını isterken, bu oran kadınlarda yüzde 13.5, erkeklerde ise yüzde 20.6...



Araştırmaya katılanlara otomobillerini en son ne zaman değiştirdikleri ya da satın aldıkları da soruldu. Katılımcıların yüzde 24.2’si 1 yıl ve öncesinde, yüzde 24.3’ü 1-2 yıl, yüzde 16.9’u 2-3 yıl, yüzde 15’i 3-5 yıl önce otomobilini değiştirdiğini belirtti. Aracı 5-10 yıllık olanların oranı yüzde 13.3 iken, 10 yıldan fazla aynı aracı kullananların oranı ise yüzde 3.7... EKONOMİ SERVİSİ