'Sürücüsüz araç'ta büyük yarış

Danışmanlık kuruluşu KPMG’nin ‘Otonom Araçlara Hazırlık Endeksi’ küresel ekonomiye yön veren ve otomotivde küresel markalar çıkaran 20 ülkenin otonom araç dünyasına ne kadar hazır olduğunu inceledi. Endeks, ülkelerdeki otonom araç devrini başlatacak ‘politika ve mevzuat’, ‘teknoloji ve inovasyon’, ‘altyapı’, ‘tüketici kabulü’ kriterleri dikkate alınarak hazırlandı.

Endeksin ilk beşinde Hollanda, Singapur, ABD, İsveç ve Birleşik Krallık var. Almanya 6. sırada yer alıyor. Japonya hazırlık derecesinde 11. sırayı alabilmiş ama Birleşik Arap Emirlikleri 8. sırayla ilk 10’da yer alıyor. 20 ülkenin değerlendirildiği endeksin son üçünde Rusya, Meksika ve Hindistan bulunuyor.

KPMG’nin Otonom Araçlara Hazırlık Endeksi’nden dikkat çeken başlıklar şöyle:

• Hollanda’daki iyi yollar, yüksek sayıda araba şarj istasyonu ve yüksek kaliteli kablosuz ağ bağlantısı altyapı açısından ülkenin birinciliğe oturmasını sağlıyor. Hollanda’da sürücüsüz araçlarla ilgili yasal düzenlemeler konusunda devlet maksimum destek veriyor.

Ülkede halen hayli yaygın olan elektrikli araç kullanımı, sürücüsüz sürüşe geçiş sürecine Hollanda halkını hazırlar nitelikte. Hollanda’nın kriterlerde en geri kaldığı başlık, teknoloji ve inovasyon. Ancak buradaki skoruyla da birçok teknoloji devini geride bırakıyor.

Sürücüsüz sürüşü ilk test eden ülke Singapur

• Birinciliği küçük bir farkla Hollanda’ya kaptıran Singapur ise yasal düzenlemeler ve tüketici kabulü başlıklarında açık ara önde. Singapur, 2017’de sürücüsüz araçların kamuya açık yollarda test edilmesini yasallaştırarak öncü oldu. Singapur’un yüksek kalitedeki yolları ve kablosuz bağlantı ağı avantajları.

Ancak elektrikli araç şarj istasyonlarının azlığı bu ülkenin altyapı skorunu düşürüyor. Teknoloji merkezi, patent başvurusu sayısı ve araştırma merkezi azlığı ‘teknoloji ve inovasyon’ skorunu olumsuz etkiliyor.

ABD sürücüsüz araç üssü

• Listede üçüncü sırada yer alan ABD ise sürücüsüz araç teknolojisi konusunda dünyada eşsiz bir konumda… Dünyadaki sürücüsüz araç araştırma-gelişmesi ve üretimi üzerinde çalışan merkezlerin 163’ü ABD’de. ABD’li sürücüler otonom araçlar için oldukça heyecanlı ancak uygulamanın nasıl olacağı konusundaki karışıklık nedeniyle endişe hakim.

Endeksteki tek Arap ülkesi

• Listede sekizinci sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri, 20 ülke arasında en iyi yol kalitesine sahip ülke. Bu özelliğiyle birçok Avrupa ülkesini geride bırakan Birleşik Arap Emirlikleri, teknoloji ve inovasyonda atak yaparsa üst sıralara yükselme kapasitesine sahip.

• Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin ise endekste sondan dördüncü sırada. Hem altyapı, hem teknoloji, hem de yasal süreçler açısından hayli geriden gelen Çin’in neredeyse tek artısı, ülkede çok miktarda elektrikli araç şarj istasyonu bulunması.

• Listenin sonunda Hindistan var. Yol kalitesinin ve altyapının yetersizliği, bu alanda teknoloji ve inovasyon yatırımlarının olmaması, sürücülerin isteksizliğine ek olarak sürücüsüz araçların trafiğe çıkma yasağı Hindistan’ı sıralamada 20’nciliğe itiyor.