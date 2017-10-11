Sürücüsüz kamyonlar Çin'de testten geçti

40 ton yükleme ağırlığına sahip kamyonlar, otomatik seyir ve frenleme yapabiliyorlar. Şirketin Genel Müdürü Hu Hanjie, akıllı sürüş teknolojisine sahip araçların geleceğin ana trendi olduğunu söyledi. Şirket, 2018 yılına kadar yüksek hassasiyetli konumlandırma yetenekleri olan yeni bir model geliştirmeyi ve 2020 yılına kadar sürüş için 5G iletişim ağlarına dayalı başka bir model yapmayı hedefliyor. 2025 yılına kadar ise, şirket sürücüsüz ilk ağır kamyonunu geliştirmeyi amaçlıyor.

1956'da kurulan şirket, Çin'in ilk yerli üretim kamyonunu yaptı. O zamandan beri 6 milyon araç üretti. Bu yılın ilk dokuz ayında, toplam 198 bin araç satıştı ile şirket Çin’de ilk sırayı aldı.

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL