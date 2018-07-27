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Susam fiyatını Çin uçuruyor

Simitçiler, susam fiyatlarındaki hızlı yükselişten dert yanarken, İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, fiyatlardaki aşırı yükselişte döviz kurlarındaki tırmanışın ve Çin'in yüksek talebinin etkili olduğunu dile getirdi

27 Temmuz 2018 Cuma 18:25
Susam fiyatını Çin uçuruyor

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği ile Galata Susam ve Tahin Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, susam fiyatlarındaki tırmanışın hammadde fiyatları ve kurlardaki yükselişten kaynaklandığını açıkladı. Arz ve talepteki gelişmeler nedeniyle fiyatı değişkenlik gösteren susamın iç piyasada stoklarda bekletilmesinin söz konusu olmadığını ifade eden Önel, “Zaten şu an üretim rekoltesi olarak düşük bir sezondayız. Hammadde ve kurlardaki yükselişin yanı sıra Çin’in yoğun talebi de dünya genelinde susam fiyatlarını tırmandırıyor” dedi.

Susamın da borsası var

Susamın bir ticari emtia olduğunu belirten İlker Önel, “Susamın da, altın, gümüş bakır, petrol gibi bir borsası olup günlük arz ve talebe göre fiyatları belirleniyor. Dünyada en fazla üretim 650 bin ton ile Çin'de yapılıyor. Bu ülkeyi Hindistan, Nijerya, Sudan ve Etiyopya izliyor.

Çin başta olmak üzere en fazla tüketim Uzak Doğu’da zira yemeklerde de susam yağını tercih ediyorlar. Çin, ürettiği 650 bin tonun yanı sıra yine 650 bin ton da ithalat yapıyor. Dolayısıyla Çin’in yoğun talebi dünya genelinde susam fiyatlarını da etkiliyor” diye konuştu. 

Yerli üretim yetersiz

Türkiye’de ise Akdeniz kıyı şeridinde üretilen ve yıllık 15 bin ton civarında olan yerli üretimin, yıllık 120 bin ton civarındaki tüketimi karşılamadığına değinen İlker Önel, şunları söyledi: “Harran Ovası’ndan Manavgat, Fethiye kıyı şeridinde susam üretimi yapılmaktadır.

Yıllık tüketimimiz ise 120 bin ton civarındadır. Ekmek ve simit olmak üzere unlu mamul ile tahinde kullanıldığı için 12 ay boyunca talep görüyor. Doğal olarak üretim yetersiz kalınca ithalat yoluna gidiliyor. Son dönemde susam fiyatlarındaki tırmanışta etkili olan en önemli faktör dolar TL kurundaki düşüş olmuştur.

Yılbaşından bu yana TL, dolar karşısında yüzde 25-27 oranında değer kaybettiği için fiyatlara en büyük etkiyi kurlar yapmıştır. Aralık ayında kilosu 9 TL civarında olan simitlik susam şu an 11.50-12 TL civarındadır."

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