'Süt artık sudan ucuz'

Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, hükümetin hayvancılık ve tarımda işin doğrudan içinde olan kesimlere destekleri artırması gerektiğini belirtti. Süt’te yaşanan sorunların düşündürücü olduğunu ifade eden Gürer, "Süt sudan ucuz daha çok tüketimini sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. Süt içimi teşvik edilmelidir. Bundan 40-50 yıl öncesi kahvaltıda süt eksik olmazdı. Şimdi süt krizi yaşanıyor. Burada da hükümet politikalarının sorunu çözecek derinlikte olmamasının etkisi çok fazla” dedi.

YENİ MESAJ/ANKARA