Süt de 'zam' sırasında

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ulusal Süt Konseyi’nin 27 Temmuz 2018 tarihindeki toplantı sonrası ardı ardına yaptığı açıklamaların çiğ süt fiyatı konusunda üreticinin kafasını karıştırdığını bildirerek, “Ulusal Süt Konseyi (USK), Konsey’de varılan anlaşmaya uygun hareket etmeli ve üzerinde anlaşılan fiyatı açıklamalı, herkes o fiyata uymalıdır” dedi.

Bayraktar, Türkiye’de hayvancılığın, ağırlıklı olarak sınırlı gelir elde eden küçük işletmelerde yapıldığını, bu işletmelerin yaşamasının sektör açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Bu çerçeveden bakıldığında, çiğ süt fiyatlarının sürdürülebilir üretimi desteklemesi gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: "Ulusal Süt Konseyi 27 Temmuz 2018 tarihinde yaptığı toplantı sonrası, ‘Soğutulmuş çiğ süt üretici tavsiye fiyatı yüzde 3.6 yağlı ve yüzde 3.2 proteinli çiğ süt için 1.70 TL/Litre olarak belirlenmiştir’ şeklinde açıklama yapmış, daha sonra yaptığı ikinci açıklamada, ‘15.08.2018-31.12.2018 dönemine ait yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 proteinli soğutulmuş çiğ sütün bir önceki dönemde 1.53 TL/Litre olan tavsiye fiyatı, Merkez Bankası’nın uyarısıyla 15 Ağustos 2018’den geçerli olacak şekilde 1.70 TL/Litreye yükseltilmiştir’ şeklinde değiştirmiştir.

Bunun üzerine konu tarafımızca takibe alınmış, Ulusal Süt Konseyi Başkanı Sabit Karaca ile görüşülmüş ‘kendilerine uyarı yapan Merkez Bankası yetkilisinin kim olduğu, neden fiyatların değiştirilerek sitelerinde ilan edildiği sorulmuş’, Sabit Karaca, cevap olarak ‘bu kafa karışıklığının bir kaç güne giderileceği, gerekli açıklamanın yapılacağını’ ifade etmiştir."

Merkez Bankası müdahale etmedi

Bütün bu gelişmeler üzerine Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile görüştüğünü, Merkez Bankası olarak Ulusal Süt Konseyi kararına bir müdahalelerinin söz konusu olmadığını öğrendiğini bildiren Bayraktar, şöyle devam etti: “Üreticinin alın teri korunmalıdır. Bu süreçte Konseydeki üretici birliklerinin sözünün geçmediği, üreticilerin söz hakkının olmadığı anlaşılmıştır. Üretici birliklerinin aleyhine süt fiyatı düşürülmeye çalışılmıştır. Üretici maliyetinin arttığı dikkate alınmamıştır. TZOB olarak işte bu nedenle Ulusal Süt Konseyi’nden çekildik. Ulusal Süt Konseyi bu yapıyla hayatına devam edemez. 1 lira 70 kuruşluk fiyata Merkez Bankası’nın müdahale ettiğini ifade ederek 1 lira 60 kuruşa çekmeye çalışan USK, inandırıcılığını kaybetmiştir. 1 lira 70 kuruşluk fiyat da üreticiyi kurtarmıyor."

Maliyetler artıyor

Bayraktar, hayvancılık işletmelerinin, yükselen yem fiyatları ve elektrik gibi diğer maliyetlerdeki artışlar nedeniyle uyarı verdiğini, maliyet artışlarına tedbir alınması gerektiğini, fiyatların bu seviyede seyretmesi halinde sektörde damızlık hayvanların kesilmesinin kaçınılmaz olacağını belirtti.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL