'Süt krizi kapıda'

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, üreticiyi memnun etmeyen çiğ süt referans fiyatı artışı, destek ödemelerinin yarı yarıya düşürülmesi ve süt tozu ithalatına yönelmenin yaratacağı sorunlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulusal Süt Konseyi’nin 1 lira 40 kuruş olan soğutulmuş çiğ süt referans fiyatına 13 kuruş ekleme yaparak 1 lira 53 kuruş olarak belirlemesini eleştirdi.

Süt üreticileri için verilen 13 kuruşluk fiyat artışının 5 kuruşunun zaten kesintilere gideceğini ifade eden Ömer Fethi Gürer, 1 Şubat ve 30 Haziran tarihleri için geçerli olacak bu artışla birlikte son 4 yıl içindeki toplam çiğ süt fiyat artışının yüzde 20’ler seviyesinde kaldığını belirtti.

Aynı süre içinde süt üreticilerinin bazı kalemlerdeki girdi maliyetlerinin yüzde 100’e yakın oranda zamlandığını anımsatan Ömer Fethi Gürer, “Yem fiyatında dahi denge sağlanamamaktadır. Süt ve yem paritesi dünya standartlarında 1 litre süte karşılık 1.5 kilogram yemdir. Ancak ülkemizde 1 litre sütle 1.3 kilogram yem alınabilmektedir” dedi.

YENİ MESAJ/ANKARA